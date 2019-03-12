入籍台灣後首度露面！　瑞莎驕傲自薦：我能當導遊

▲瑞莎以「正港台灣人」身份首度出席活動。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

混血名模瑞莎從2013年開始申請歸化台灣，並放棄烏克蘭國籍，等了5年後終於在1月底領到中華民國身分證。9日以「正港台灣人」身份出席瑞士TITONI（梅花錶）活動，她開心高喊：「我能當導遊！」

▲瑞莎在1月底正式成為台灣人，開心PO出身分證。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa FB）

談及最喜歡台灣的地方，瑞莎說是「人」，「是我遇過最善良、做事最用心的」，來台發展已經10年的她，自豪表示「哪裡都去過」，從山、海邊或溫泉都踏遍。成為台灣人後，瑞莎至今仍不敢相信，直說：「每一天都在慶祝，心比較有安全感」，而也因為全新身份，她認為「力量變多了，能做的事情變多了，很珍惜每一天。」

▲瑞莎很喜歡手上錶帶的顏色，能想起宿霧島的大海。（圖／品牌提供）

曾是烏克蘭體操國手的瑞莎，現在還是韻律體操隊教練，她認為這是最有魅力運動，並發下宏願：「希望多為台灣隊推廣、曝光，想當全世界第三厲害（前一、二為烏克蘭及俄羅斯）的教練。」那會指望女兒Nika也加入當選手嗎？她說：「學歷跟個性最重要，運動會讓個性更強，看她自己。」

▲Miss Lovely快拆系列以珍珠母貝作為錶盤，配上寶石時標、精鋼或PVD鍍玫瑰金色錶圈，塑造優雅女人味。售價從33,900~38,200元不等。（圖／品牌提供）

此次來到梅花錶活動，瑞莎認為錶「不要很多只，寧願要一只好的」，新品Miss Lovely快拆系列腕錶就很符合需求。一個按鍵就能快速更換搶眼色系皮錶帶或精鋼錶帶，讓她樂喊：「我不用很多只錶，很多錶帶就可以。」

▲珍珠母貝錶盤、寶石時標凸顯優雅女人味。（圖／品牌提供）

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