南韓超模Irene Kim推限量夢幻老爹鞋！　揭秘「獨角獸」含義

▲Irene Kim聯名JOSHUAS老爹鞋有醒目「獨角獸」圖案，含義大揭密。（圖／品牌提供、記者楊坊士攝）



記者楊坊士／台北報導

南韓超模兼時尚部落客Irene Kim，以百變穿搭與各種髮型，成為許多女生的時尚指標，現在她與紐約潮牌JOSHUAS推出「夢幻老爹鞋」，也親臨台北演繹。其中一款上有可愛「獨角獸」圖案，配上螢光色系相當吸睛，為什麼會選擇這圖案？她親自解答。

▲Irene Kim的獨角獸髮色成為潮流，現在再推出夢幻老爹鞋。（圖／品牌提供）

常常變髮的Irene Kim，曾大膽嘗試漸層粉紫髮色，吹起「獨角獸髮色」風潮，至於黏貼在鞋舌上的獨角獸圖案，她說：「獨角獸代表活力、正能量，就跟我之前的髮色一樣很多變，是一個能代表我的角色，是我希望帶給大家的感覺。」

▲Irene Kim與Joshua Sanders兩人都飛到台北揭曉全新聯名鞋款。（圖／品牌提供）

Irene Kim與JOSHUAS早在2017年就已經合作過，第二次聯名以JOSHUAS經典Zenith鞋款為主，Irene Kim直呼：「挑選顏色很難！」最後仍用具有獨角獸色彩的顏色，打造白天、晚上都能穿的鞋款。

▲另外兩雙鞋款同樣以螢光粉色系配色。（圖／記者楊坊士攝）

JOSHUAS的Zenith鞋款受到全球時尚潮人推崇，從GD、凱莉珍娜（Kylie Jenner）、易烊千璽都愛不釋手。設計師Joshua Sanders透露這雙鞋以歐洲山峰為靈感，鞋底「如同山巒漸漸爬上頂端」。聯名鞋款共有三色，有獨角獸圖案的限量60雙，粉紫與粉綠配色則各限量20雙，皆售價14,980元，可在全台Artifacts店買得到。

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