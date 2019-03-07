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女星為FENDI變髮！陳庭妮洩漏叛逆心　柯佳嬿：像來到夢境

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記者楊坊士／台北報導

FENDI在台北101為經典包款Peekaboo舉辦上市10周年展覽，吸引許多明星、名媛到場。陳庭妮頂著全新的旁分短髮出席，透露是心中叛逆靈魂的表現。「以前太懶惰，但知道不能再懶惰下去，整理頭髮其實不難，未來還會想要剪更短！」最短的長度？她認為「耳上」都可以嘗試。

▲▼陳庭妮出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲陳庭妮笑說是叛逆因子作祟，才毅然決然剪短髮。（圖／記者張一中攝）

陳庭妮介紹穿搭來自FENDI這季「都市叢林」主題，大地色系讓演過《種菜女神》的她，突然很想回花蓮。她知道展覽中，許多包款都傳遞「女權」思想，非常期待一探究竟，若自己能設計，也會朝這方面著手、發揚女性的堅韌個性。

▲▼柯佳嬿出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲柯佳嬿跑趴完後立刻要回台南繼續拍戲。（圖／記者張一中攝）

突破以往造型的還有柯佳嬿，因為正在台南趕拍新作品，也因為年代背景是1998年，她哀嚎：「好久沒化妝！」這身隨興、Oversized穿搭是她的最愛，配上編髪造型，自認是新鮮又好玩的嘗試，也令全場都眼睛一亮。

▲▼柯佳嬿出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲柯佳嬿難得放風，愉悅心情藏不住。（圖／記者張一中攝）

回到台北來跑趴，柯佳嬿直呼：「好奇妙、宛如夢境，像是另一個世界的人，能出來真開心！」還沒有擁有Peekaboo包款，因此期待可以在這短暫放風行程裡，為自己挑禮物，更不用老公坤達送，自己就能買單。

▲▼許光漢,孟耿如,柯佳嬿,陳庭妮,邱澤,賈靜雯,公仔教父 Michael Lau,劉嘉玲出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲多位明星出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

FENDI的Peekaboo推出10周年，自從2014年起，舉辦的全球性慈善活動Peekaboo Project，攜手各界藝術家、名人合作。2019年攜手劉嘉玲、藝術家劉建文（Michael Lau）的包款是首度展出，還有其他10款精選包款，即日起至29日，台北101的4樓都會廣場就能近距離觀賞。

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關鍵字：

陳庭妮, 柯佳嬿, 孟耿如, FENDI, peekaboo
fashion.net

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