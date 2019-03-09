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讓《星際效應》父女重逢的神錶登台辦展！　心動可直接下單

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▲漢米爾頓電影《星際效應》錶（圖／翻攝自m.media-amazon.com）

▲電影《星際效應》裡面關鍵的錶款，現在買得到啦～（圖／翻攝自m.media-amazon.com）

記者楊坊士／台北報導

若是《星際效應》鐵粉，一定都記得女主角墨菲與爸爸，是藉由腕錶上的摩斯密碼，揭開跳躍時空方程式的關鍵。這只「神錶」受到許多影迷們追捧，終於在2019年限量推出，現在就在新光三越A8開設錶展，台灣只有60只名額，心動的人當場就能直接下訂。

▲漢米爾頓電影《星際效應》錶（圖／翻攝自m.media-amazon.com）

▲墨菲限量款，可以直接在快閃錶展下訂單。（圖／翻攝自m.media-amazon.com）

此腕錶來自跟電影很有關聯的瑞士錶品牌Hamilton（漢米爾頓），從卡其陸戰系列腕錶裡，擷取經典錶冠、教堂式指針、Super-LumiNova大地色夜光塗料，流露復古之美。

▲漢米爾頓電影錶（圖／品牌提供）

▲全球限量2,555只，台灣取得60只，售價30,800元。（圖／品牌提供）

吸睛的彩色條紋立方體錶盒，則是《星際效應》電影的美術場景設計Nathan Crowley跨界合作，中央秒針上有摩斯電碼「Eureka」，是女主角墨菲在電影尾聲解讀訊息後喊出的台詞，為腕錶更添收藏價值。

▲漢米爾頓《蜘蛛人：返校日》電影錶（圖／品牌提供）

▲VENTURA鏤空特仕腕錶，售價65,000元。（圖／品牌提供）

另外在《蜘蛛人：返校日》裡，「鋼鐵人」配戴的三角盾形錶，也是漢米爾頓特別打造的VENTURA鏤空特仕腕錶，受到演員小勞勃道尼熱愛，有鑑於此也進行量產。將蜘蛛人的蜘蛛絲形狀，成為錶盤的鏤空線條，配上特殊錶殼形狀，展現前衛視覺。

▲漢米爾頓《MIB星際戰警》電影錶（圖／品牌提供）

▲將在《MIB星際戰警》第四部曲出現的VENTURA腕錶，售價29,900元。（圖／品牌提供）

同樣還有出現三角盾形錶的還有即將上映的《MIB星際戰警：跨國行動》，還原經典原子震盪波紋、針頭式向心時標，很有特務風格。即日起至23日的快展錶展，現場共有7只腕錶，配著電影主題的佈置，能近距離重溫電影的美好回憶。

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關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, 電影, 腕錶, 星際效應, 蜘蛛人：返校日, MIB星際戰警, 錶展
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