跑步成績一直卡關？　UA旗艦鞋配「客製化專屬計畫」助你突破

▲跑步遇到撞牆期，不如試試UA旗艦跑鞋！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

你的跑步記錄、成績一直無法進步嗎？快試試UNDER ARMOUR的旗艦跑鞋，搭配獨家研發的APP，裡面可以打造客製化的專屬訓練計畫，結合跑鞋本身的頂級腳感，絕對能助你突破撞牆期！

▲UA HOVR Infinite，男女鞋款設計有細微不同。（圖／品牌提供）

2018年2月，UNDER ARMOUR推出獨家中底技術HOVR，並在2019年2月推出全新鞋款UA HOVR Infinite，結合緩震、能量回彈與前傾推進三大性能，跑起步來宛如「零重力」。外底還增加抓地力、前足則有透氣輕盈設計，加上結構性後跟，提供延展與支撐性。也因為男女腳部長短有差，鞋墊依照性別區分，使腳更能貼合鞋款。

▲（左）Guardian系列、（右）Velociti 2系列。（圖／品牌提供）

除了Infinite，HOVR中底技術在春夏期間，延伸到更具支撐性的Guardian系列、更輕盈的Velociti 2系列、具備優異緩震性的Phantom SE系列、兼具靈活與回彈的Sonic 2系列，能滿足不同類型跑者族群需求，售價落在3,980~4,680元。

▲HOVR中底置入晶片，可以連接手機APP監測跑步數據。（圖／品牌提供）

而HOVR全系列鞋款都在右腳中底埋有晶片，能夠連接品牌獨家研發的MapMyRun APP，不需要攜帶手機、手錶就能紀錄跑步配速、消化卡路里等數據。另外還可以針對減肥或挑戰馬拉松的目標，中文語音指導、提供屬訓練計劃。已經有超過4,000萬名使用者加入跑步社群，快點加入刷新你的跑步成績吧。

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