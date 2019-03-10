fb ig video ETtoday search mobile

連長跑選手都驚艷！　亞瑟士超強跑鞋8大秘密，助你突破極限

> >

記者楊坊士／台北報導

全民瘋運動，跑步是最受歡迎的選擇之一，想要突破自己的紀錄，鞋款的選擇很重要！備受專業人士愛戴的ASICS（亞瑟士）再推出全新跑鞋，內含8大科技專利設計，連全國長跑紀錄保持人許績勝、長跑精靈蘇鳳婷等人都大大驚豔，可望成為你的最佳助攻。

▲亞瑟士新跑鞋METARIDE（圖／品牌提供）

▲全新的METARIDE來勢洶洶，愛跑步的你絕對要試試。（圖／品牌提供）

3月剛問世的全新革命鞋款METARIDE，是由科學家與設計師團隊，歷經兩年多研發的成果，品牌總裁兼首席營運長廣田康人自信表示：「將顛覆傳統的長距離跑步體驗！體驗過的運動員透露，這有效改變他們訓練、跑步及恢復方式。」

▲亞瑟士新跑鞋METARIDE（圖／品牌提供）

▲多項專利號稱能減少高達20%踝關節能量耗損，售價7,580元。（圖／品牌提供）

該鞋款有著多項科技專利，包含輕量並能回應腳感的FlyteFoam輕量中底、FlyteFoam Propel彈性中底科技能有優異的回彈感、Rearfoot GEL則具有優越緩衝效果，讓腳跟受到保護，此三項能有效減少肌肉疲勞。全新的GUIDESOLE柔軟鞋底，帶有弧形曲線並使前掌更堅固，能夠減少腳踝扭傷風險。

▲亞瑟士新跑鞋METARIDE（圖／品牌提供）

▲針織鞋面具備支撐與透氣性。（圖／品牌提供）

另外還有進階版軌跡導引系統的3D GUIDANCE LINE，能夠幫助腿部擺動；網狀紋路及優化的外置後跟穩定裝置，跑起來更具抓地力、耐用性與貼合性。最後是圈狀針織材料鞋面，提供優異的支撐與透氣性，能夠輕鬆邁出每一步。

▲亞瑟士新跑鞋METARIDE（圖／品牌提供）

▲長跑選手們實測後都感到驚豔。（圖／品牌提供）

搭載這8大技術後，METARIDE經過科學證實，相較於傳統跑鞋，能夠減少高達20%踝關節能量耗損，並讓跑步效率提升1.6%。多位專業跑者實測兩週後都給予大大肯定，想要跑得更長、更久的你，快去體驗看看。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

亞瑟士, ASICS, 長跑, 跑步, 跑鞋, 運動鞋
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

機場轉盤每次都等超久！　換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

全球最性感男模將來台！　號召紳士穿西裝上街：期待見到你

老公如願辦「夢想生日趴」！　Melody公開秘訣：要靠閨蜜幫忙

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準 奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災 「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱 《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天 不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招 補充膠原蛋白不長肉　能讓你更年輕的5種低熱量食物 LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面