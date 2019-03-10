連長跑選手都驚艷！　亞瑟士超強跑鞋8大秘密，助你突破極限

記者楊坊士／台北報導

全民瘋運動，跑步是最受歡迎的選擇之一，想要突破自己的紀錄，鞋款的選擇很重要！備受專業人士愛戴的ASICS（亞瑟士）再推出全新跑鞋，內含8大科技專利設計，連全國長跑紀錄保持人許績勝、長跑精靈蘇鳳婷等人都大大驚豔，可望成為你的最佳助攻。

▲全新的METARIDE來勢洶洶，愛跑步的你絕對要試試。（圖／品牌提供）

3月剛問世的全新革命鞋款METARIDE，是由科學家與設計師團隊，歷經兩年多研發的成果，品牌總裁兼首席營運長廣田康人自信表示：「將顛覆傳統的長距離跑步體驗！體驗過的運動員透露，這有效改變他們訓練、跑步及恢復方式。」

▲多項專利號稱能減少高達20%踝關節能量耗損，售價7,580元。（圖／品牌提供）

該鞋款有著多項科技專利，包含輕量並能回應腳感的FlyteFoam輕量中底、FlyteFoam Propel彈性中底科技能有優異的回彈感、Rearfoot GEL則具有優越緩衝效果，讓腳跟受到保護，此三項能有效減少肌肉疲勞。全新的GUIDESOLE柔軟鞋底，帶有弧形曲線並使前掌更堅固，能夠減少腳踝扭傷風險。

▲針織鞋面具備支撐與透氣性。（圖／品牌提供）

另外還有進階版軌跡導引系統的3D GUIDANCE LINE，能夠幫助腿部擺動；網狀紋路及優化的外置後跟穩定裝置，跑起來更具抓地力、耐用性與貼合性。最後是圈狀針織材料鞋面，提供優異的支撐與透氣性，能夠輕鬆邁出每一步。

▲長跑選手們實測後都感到驚豔。（圖／品牌提供）

搭載這8大技術後，METARIDE經過科學證實，相較於傳統跑鞋，能夠減少高達20%踝關節能量耗損，並讓跑步效率提升1.6%。多位專業跑者實測兩週後都給予大大肯定，想要跑得更長、更久的你，快去體驗看看。

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