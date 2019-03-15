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求代購～日本好市多100cm巨大兔娃娃超療癒　少女絕對失心瘋

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▲好市多巨大娃娃（圖／翻攝自yedda17、aguri_r35 IG）

▲好市多每次推出巨大娃娃都會成為焦點。（圖／翻攝自yedda17、aguri_r35 IG）

編輯／Jack

美式賣場好市多（Costco）常常推出高CP值好物，深受台灣民眾喜愛、爆買，除此之外，不時會推出超巨大尺寸的布偶，也都會成為大家搶拍焦點。日本的分店裡面還有100公分高的兔娃娃，更有兩種配色，一抱上手絕對捨不得放下！

▲好市多巨大娃娃（圖／翻攝自Dcard）

▲好市多巨大娃娃（圖／翻攝自Dcard）

▲巨大尺寸真的好療癒！（圖／翻攝自Dcard）

台灣好市多曾經推出「巨型熊娃娃」，甚至還有網友指出隨著年份「越賣越大隻」，英國更有推出過236公分高的版本，都引起各地民眾搶購。也曾有北極熊、狗、猴子布偶，都因為巨大尺寸，屢屢成為網路熱論話題。

▲好市多巨大娃娃（圖／翻攝自s_hana.87、nyaaa0miinnn IG）

▲好姐妹就是要一人帶一隻回家啊～（圖／翻攝自s_hana.87、nyaaa0miinnn IG）

而台灣民眾較少見的，就是日本有販售的邦尼兔娃娃，同樣是超乎平常的大，由網路代購資料得知有70~120公分等不同尺寸選擇。隨時都可以把自己深深埋進、擁入懷中，是不是超療癒的？

▲好市多巨大娃娃（圖／翻攝自ha.ru.ki_31 IG）

▲抱在懷裡超幸福的～（圖／翻攝自ha.ru.ki_31 IG）

更可愛的是，邦尼兔娃娃的耳朵內側、鼻子、胸前的緞帶及腳掌都是「撞色設計」，從網美們在IG分享的照片，能看到有淺灰色配粉紅色的少女版本，以及灰白色配Tiffany藍的夢幻版，無辜又可愛的模樣，完全該抱回家啊～

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關鍵字：

日本, 好市多, Costco, 兔子, 娃娃, 布偶, 巨大, 猩猩,
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