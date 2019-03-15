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大賈斯汀鐵粉必入手！　全新LEVI’S聯名藏天王「兒時回憶」

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▲LEVI’S聯名大賈斯汀（圖／品牌提供）

▲大賈斯汀身上服飾，暗藏他家鄉元素。（圖／品牌提供） 

記者楊坊士／台北報導

美國流行天王大賈斯汀（Justin Timberlake）不只音樂令人難忘，帥氣外型與超有型的穿搭，都是他圈粉無數人的關鍵。自從2018年開始與LEVI’S合作，現在再推第二彈聯名，以他的家鄉為靈感，服裝上處處可見他的兒時回憶，鐵粉們能不入手嗎？

▲LEVI’S聯名大賈斯汀（圖／品牌提供）

▲綠葉的圖案，為丹寧外套注入新意。

位於美國田納西州的孟菲斯（Memphis），孕育出許多傳奇歌手，從貓王、搖滾樂先驅傑瑞李劉易斯（Jerry Lee Lewis）、靈魂樂歌手奧蒂斯雷丁（Otis Redding）及大賈斯汀都是生長於此。第二波與大賈斯汀聯名的系列以「Fresh Leaves」 命名，如同百年古樹上的綠葉，將經典與現代特色並進，熟悉卻有新穎面貌。

▲LEVI’S聯名大賈斯汀（圖／品牌提供）

▲LEVI’S聯名大賈斯汀（圖／品牌提供）

▲各種新設計元素都跟大賈斯汀有有關。

大賈斯汀介紹這次聯名：「在我的生命中，孟菲斯及音樂相當重要，在這聯名也扮演扮演舉足輕重的角色，藉此重溫我孩童時期熱愛的地方和趣事。」猶如T恤上印有Zippin Pippin雲霄飛車、Skateland溜冰場以及孟菲斯大學老虎籃球校隊，另外短袖印花襯衫、綠葉印花T恤，結合街頭流行與懷舊風情。

▲LEVI’S聯名大賈斯汀（圖／品牌提供）

▲LEVI’S聯名大賈斯汀（圖／品牌提供）

▲全新LEVI’S x Justin Timberlake 「Fresh Leaves」 聯名系列已經開賣。

延續大賈斯汀曾在台上穿著水洗處理黑色LEVI’S® 501® Slim Taper，2019年全新聯名推出白色款，展現春天明亮活力氛圍。LEVI’S® 502™ Taper則推出刷舊靛藍及純黑色雙色褲款。最經典的501®褲型加入腳踝內縮設計，呈現出上寬下窄的錐形褲，能夠襯托出球鞋的輪廓，全系列已於3月15日在台限量販售。

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關鍵字：

大賈斯汀, Justin Timberlake, LEVI’S, 聯名
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