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「一句話」戳破12星座女生變心徵兆　網友喊準到爆、超精闢

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▲▼韓劇《耀眼》。（圖／翻攝JTBC官網）

▲女生變心前，都會有些端倪。（圖／示意圖／翻攝JTBC官網《耀眼》劇照）

編輯／Rose　

坐擁破385粉絲的大陸占星博主幼熙，在微博上用「一句話」戳破12星座女生變心前的狀態，叫男生提高警覺。

來看看幼熙用「一句話」提點你12星座女變心徵兆，看看有沒有準啊。如果最近覺得女友有哪裡不一樣了，心中警鈴千萬要響起，可不要再掉以輕心。小心！一點點的小失誤，都可能導致難以回頭的局面。

摩羯座：開始迷迷糊糊。

水瓶座：開始忽冷忽熱。

▲▼韓劇《耀眼》。（圖／翻攝JTBC官網）

▲忽冷忽熱請注意，這是水瓶女變心徵兆。（圖／示意圖／翻攝JTBC官網）

雙魚座：不再需要你的陪伴。

牡羊座：話越來越少。

金牛座：換了一個新髮型。

▲▼韓劇《耀眼》。（圖／翻攝JTBC官網）

▲無端換了新髮型也請注意，金牛女會藉此象徵一種重大改變。（圖／示意圖／翻攝JTBC官網）

雙子座：變得非常冷淡。

巨蟹座：突然特別溫柔。

獅子座：對什麼事情都無所謂。

處女座：突然正經起來。

▲▼韓劇《耀眼》。（圖／翻攝JTBC官網）

▲處女座會突然變得正經八百。（圖／示意圖／翻攝JTBC官網）

天秤座：懶洋洋的。

天蠍座：亂發脾氣。

射手座：突然神出鬼沒。

▲▼韓劇《耀眼》。（圖／翻攝JTBC官網）

▲射手座會搞來無影去無蹤這套，神出鬼沒讓你找不著。（圖／示意圖／翻攝JTBC官網）

不少網友看完之後，都覺得這一句話神解「精闢」、「有點準」，但也有人認為「天秤一直都是懶的」、「處女座一直都很正經」，有人認為準到炸，有人則認為還好，你／妳怎麼看呢？有戳破妳心中不能說的小祕密嗎？

關鍵字：

星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 男朋友, 女朋友, 變心
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