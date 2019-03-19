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歐陽娜娜地位不保？　時尚封面C位大戰搶輸15歲文淇

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▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲（左起）18歲歐陽娜娜、15歲文淇、21歲關曉彤、17歲張子楓被大陸時尚雜誌封面「新四小花」。（圖／翻攝嘉人微博）

記者張妤瑄／台北報導

大陸時尚雜誌《嘉人》最新一期封面出爐，找來4位新生代女星們一起拍攝封面，歐陽娜娜、文淇、關曉彤、張子楓出線，雜誌為她們封為「流量時代的新四小花」，用作品與人氣說話。

▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲備受關注的新生代女星，用作品與流量齊發聲。（圖／翻攝嘉人微博）

主視覺是四位女星穿著白色坦克背心配牛仔褲的畫面，沒想到早就在時尚圈橫著走的人氣王歐陽娜娜沒搶到C位，倒是讓15歲就入圍金馬獎最佳女配角的文淇拿下！每位女星各有各的擁護者，文淇被讚電影臉，歐陽娜娜則被誇「氣質最好」，人氣難分軒輊。

難得沒穿華麗造型登場，牛仔褲的潮流感讓女星們都得拿出態度來，歐陽娜娜、文淇兩人肢體語言都有十足張力，文淇正面出鏡，秀出腿上那條不收邊的VETEMENTS牛仔褲；娜娜則是回眸望向鏡頭，讓大家將背面雙層打褶設計的Y/PROJECT丹寧褲腿設計看仔細。

▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲文淇、歐陽娜娜單拍秀出牛仔褲特色。（圖／翻攝嘉人微博）

新四小花勾肩緊貼呈現出走跳演藝圈亦敵亦友的氛圍，另一張集體穿著CELINE禮服的造型，歐陽娜娜包緊緊站邊邊，反倒是站中間的文淇與21歲的關曉彤有機會露肩秀胸搏版面。

▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲四位女星都穿CELINE展現個性。（圖／翻攝嘉人微博）

不過單人入鏡時，娜娜有了更多表現空間，穿DUNDAS鴕鳥毛小洋裝配GIVENCHY（紀梵希）褲襪，盡情展現力與美的姿態。走跳時尚圈多年，歐陽娜娜可不是省油的燈，那股氣勢無法小覷，而文淇此時則穿著鵝黃色的洋裝坐在地上擺出搞怪表情，回歸單純的少女時代。

▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲早就在時尚圈橫著走的歐陽娜娜，拍攝大片時的肢體張力不容小覷。（圖／翻攝嘉人微博）

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C位大戰也非這回說了算，未來，路還長，歐陽娜娜的時尚路會怎麼走下去，大家還得看仔細，而越來越受關注的文淇，也還有很寬廣的天空等待她盡情揮灑。

▲歐陽娜娜、文淇牛仔褲穿搭封面。（圖／翻攝嘉人）

▲其中一張「床照」，是娜娜唯一擠進C位的團體照片。（圖／翻攝嘉人微博）

關鍵字：

歐陽娜娜, 文淇, 娜娜, 嘉人, 封面大片, 時尚穿搭, marie claire, DUNDAS, GIVENCHY, 紀梵希, VETEMENTS, Y/PROJECT
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