fb ig video ETtoday search mobile

《3年A班》9大警世金句「逃避過去，極其幼稚」　你，長大了嗎？

> >

▲《3年A班》首播，老師引爆炸彈綁架學生。（圖／翻攝自日網／NTV）

▲《3年A班》完結篇收視率超高，榮登2019神劇。（圖／翻攝自日網／NTV）

編輯／Rose　劇照／KKTV提供

冬季日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》完結篇收視率15.4%，榮登2019年新一代神劇，吸引年輕人在周日晚間回流追劇，劇中探討網路霸凌與社會冷漠的橋段，經典台詞包括「你們都是人渣」、「你躲在後面用一句話逼人去死」、「因為你不經意的發言，會讓別人蒙上從未有過的污名」，都帶有警世意味。

以下10句經典台詞，讓早已踏出社會的人們反思，究竟離開校園後的自己，已經成為合格的大人了嗎？你，還在任由感情支配，不斷犯錯嗎？以為永遠有重來的機會？

【1】正是過去的自己，才造就現在的自己；所以逃避過去的你、你、還有你，才會像小孩一樣極其幼稚，停止成長。

【2】你們已經過了可以任憑感情支配，放縱自己犯錯的年紀了。

▲日劇《3年A班》劇照。（圖／KKTV提供）

【3】你們要發揮想象力，對自己的言行負責，在做決定之前要暫時停下來，嚴肅地問自己，這樣做是不是真的是對的？道理大家都懂，但是卻沒人能做得到。我就是希望你們能明白，思考有多麼重要。

【4】為此請做到，靜、思、定，知道了嗎？在做重要的決定之前，先冷靜下來，在腦子裡仔細思考一下，再決定什麼是正確答案。

【5】一直努力到自己的極限，一定很孤獨吧！

【6】如果不和誰傾訴的話，這個人很可能會崩潰。

▲日劇《3年A班》劇照。（圖／KKTV提供）

【7】想道歉卻無法道歉，好讓人心累。

【8】不要被消極的感情淹沒，要把它變成明天的動力。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【9】自己的路，自己造。

▲日劇《3年A班》劇照。（圖／KKTV提供）

關鍵字：

3年A班, 網路霸凌, 日劇, 金句, 經典台詞
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／香奈兒包飄起櫻花雨　粉紅泡泡風格超浪漫

孫芸芸病美人也時尚　600萬新歡蛇錶繞上手

一片片「愛心琉璃」拼出絕美山茶花！超夢幻錶剁手也要買

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

王心恬靠Blumarine新裝找回女人味　私下約會隨興穿

G-Shock透明錶面超漂亮！桃紅、螢光綠看一眼就心動

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

穿・著物／用卡爾心中「真人芭比」當繆思　打造女神度假裝

ET Fashion

推薦閱讀

日劇《3年A班》為何爆紅？　追劇的你一定要知道的4件事

劉嘉玲霸氣駕到FENDI展　透露梁朝偉「超浪漫行徑」閃瞎人

米蘭直擊／卡爾拉格斐FENDI人生謝幕很逼淚　秀前10天還在監工進度

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！ 懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過 女星為FENDI變髮！陳庭妮洩漏叛逆心　柯佳嬿：像來到夢境 FENDI展勾起藝術魂！　邱澤發夢打造「黃金鏡面包」 巴黎／34歲許瑋甯辣壓23歲Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程 巴黎時裝周／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了 巴黎時裝周／朴信惠骨感降臨VALENTINO　賞戀人玫瑰花叢熱吻戲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面