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懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

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▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲2019春夏，莎拉潔西卡派克與FENDI Baguette。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

「It’s not a bag, it’s a Baguette！」（它不是一個包，它是貝貴堤！）

多麼霸氣而驕傲，這是《慾望城市》（Sex and the City）中，當凱莉遇上搶匪要搶她的包包時，反擊的經典名言，讓FENDI Baguette名聲響徹雲霄，Baguette推出過超過千種款式，數字相當驚人，2019春夏大勢回歸，又掀浪潮。它到底怎麼來的？而且你知道嗎，陳奕迅竟然設計過Baguette！

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲2019春夏新款Baguette。

法國麵包的瀟灑
抱著紙袋、露出兩根法國麵包和一些蔬菜，不知哪來的想法，這就是描繪法國女人時的標準畫面，明明蔬菜不可能赤裸裸跟法國麵包放在一起，麵包也不適合裸露在外沒有遮蔽，但反正有法國麵包，一切就對了。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲每個女孩都需要一個Baguette。

Baguette指的正是法國長棍麵包，FENDI配飾創意總監Silvia Venturini Fendi在1997年將新推出的包命名為Baguette，正是聯想到法國女人夾著長棍麵包走出麵包店的姿態，瀟灑爽朗、氣質獨特。

1997年誕生
當年Silvia Venturini Fendi想設計一款簡單、實用的包，能夠符合日常生活所需，Baguette於焉而生，長方形、短背帶，袋蓋有FF Logo扣飾，輪廓俐落不累贅，但包身裝飾卻很不簡單，例如1997年春夏最初的系列中，有滿滿彩色釘珠的款式，十分醒目吸睛。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲1997年的彩色釘珠Baguette，瑪丹娜曾背過。

Silvia Venturini Fendi是FENDI家族的第三代，5歲時Karl Lagerfeld加入FENDI，她從小耳濡目染，完成學業後回到家族事業，1994年成為配飾設計師，Baguette的成功，讓人見識到她的功力，FENDI更因此在2000年拿下 Fashion Group International award的配件類大獎。

黃金真絲通通有
Baguette像是FENDI的畫布，除了本身的設計，也經常有跨界合作，推出限量款、特殊款，例如與Lisio Foundation攜手，以古法人手編織真絲布料打造出Lisio Baguette手袋，矜貴之處在於其專門為FENDI設計的圖案，甚至每天只能完成4mm，精細非凡，2007年長城大秀，模特兒手上以錦緞、金鍊、流蘇妝點的包，便出自Lisio Baguette之手。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲1997年秋冬與Lisio Foundation合作設計的真絲錦緞紅白FF Logo包款。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲2007年為長城大秀所做的Baguette。

貴金屬也被Baguette用上，展現華麗氣勢，24K金皮草Baguette值得被記上一筆，那是金匠運用專業技巧，透過奈米技術將皮草幻變為黃金色調，而且依然自然柔軟、閃爍著黃金光芒。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲以24K金皮草所製作的Baguette，十分矜貴。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲為慶祝DFS環球免稅店50周年推出的限量版彩色釘珠Baguette。

陳奕迅設計「無題」
2007年大肆慶祝10歲生日，推出的10+特別版，則配上鍍金扣，更有趣的是在禮盒中附上不同顏色的彩筆，讓擁有者隨意揮灑，與鍍金材質形成有趣的對比，10周年的慶祝活動並找了許多名人創作Baguette，陳奕迅也在其列，作品名為「Untitled」（無題），當時在香港舉辦藝術展，也呈現了Baguette藝術性的一面。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲2007年陳奕迅所設計名為「Untitled」的Baguette，在香港展覽。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲2007年藝術家陳幼堅（Alan Chan）所設計名為「FENDI-nation」的Baguette。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲2007年FENDI以10種不同Pantone色演繹Baguette。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲2009年FENDI Needle Point Stitch Baguette禮盒，有不同顏色的針線，自行針繡完成專屬的包款。

「IT Bag」始祖
另一個豐功偉業，是據說Baguette為第一個被稱做「IT Bag」的包款，必須擁有才叫站在潮流上，《慾望城市》功不可沒，除了名言「It’s not a bag, it’s a Baguette」，飾演凱莉的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）還主動拿出Baguette更改劇組原本準備的長背帶包包，當時她說「這年頭不流行長背帶」！

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲莎拉潔西卡派克背著Baguette包。

妳需要一個Baguette
時光更迭，Baguette仍佔據一席之地，經常有新意，可見Silvia Venturini Fendi的新鮮想法，2019春夏再度成為主打，推出Oversize和迷你版本，並拍攝多段微電影講著閨蜜情，莎拉潔西卡派克現身客串，可見她對Baguette的熱愛。每個女孩都需要一個Baguette，絕對是22年來不變的真理。

看看20多年來，名人們的示範

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）

▲美國女星凱特柏絲沃手拿Baguette。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲凱薩琳麗塔瓊斯把Baguette掛在愛馬仕柏金包上。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲茱莉亞羅勃茲背Baguette。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲莎朗史東拎著Baguette出席活動。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲義大利造型師Giovanna Battaglia挽著Baguette。

▲FENDI Baguette。（圖／品牌提供）
▲大陸女星戚薇拿著2019春夏新款Baguette。

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關鍵字：

懂時尚, FENDI, Baguette, 陳奕迅, 慾望城市, 莎拉潔西卡派克, Sarah Jessica Parker, IT Bag
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