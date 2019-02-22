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米蘭直擊／卡爾拉格斐FENDI人生謝幕很逼淚　秀前10天還在監工進度

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▲米蘭時裝周第二天盛會，絕對是卡爾拉格斐謝幕作FENDI 2019秋冬女裝秀。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

米蘭時裝周第二天重點大秀就是周二離世（2／19）的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在FENDI操刀最後一季女裝創作，從1965年加入FENDI後，他陪伴這個皮草家族品牌走過54年歷史，奉獻一生扭轉當時FENDI的形象，集結招牌經典元素，維持浪漫風格。

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲卡爾最後一季FENDI女裝創作，維持一貫的女人柔美與浪漫。（圖／品牌提供）

場面溫馨感人，走秀襯樂輕快，但卡爾轉身後，謝幕獨留FENDI世家第三代掌門人，同時也是男裝、配件設計師的Silvia Venturini Fendi一人出場，她雙手合十與場內觀秀嘉賓致意，眼框泛紅看得出來強忍鼻酸心情。

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季：設計師Silvia Venturini Fendi。（圖／達志影像）

▲Silvia Venturini Fendi獨自出場謝幕，看得出來心情悲傷。（圖／達志影像）

Silvia Venturini Fendi透露：「秀前幾天我們在講電話的時候，他唯一關心的就是這個系列的豐富性與美感。這就是他的真性情。我們會永遠懷念他的。」據悉，秀前10多天，FENDI團隊飛到巴黎與卡爾當面對過所有細節，一代大師仍工作到最後時刻，仍親力親為緊盯每個細節。

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲伸展台上放掛上「Love Karl」字體懷念卡爾。（圖／品牌提供）

拍照背板用卡爾手繪的「愛心F」，用可愛的標誌悼念卡爾，伸展台上方掛上他親筆寫的「Love Karl」，用溫暖的細節歡送這位陪伴團隊走過54個年頭的設計師。秀後並播放卡爾過去拍攝的影片，他手繪了1965年首日到FENDI上班時的自己。

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）


▲卡爾拉格斐手繪54年前到FENDI上班第一天的自己。（圖、影／品牌提供）

秀上發送的新聞資料仍照慣例附上卡爾的手繪圖稿，但另附上「愛心F」小卡，背面印上2019.02.19日期紀念卡爾，用溫馨細節讓全場嘉賓一同見證卡爾謝幕作品，吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德領軍謝幕，大師的絕響大秀讓人忍不住鼻酸，十分催淚。

2019秋冬系列女裝廓形立體簡約，卡爾用招牌錯視技法讓結構感設計、皮草面料更輕盈，寶塔肩設計延伸而下，並在身後繫上飄逸的蝴蝶結腰帶，浪漫依舊。Logo仍舊橫著走，本季換上卡爾在1981年繪製的的FF Logo，回顧他過去曾寫下的經典歷史。

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供） ▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供） ▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供） ▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供） ▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）壓軸走秀，領軍謝幕。（圖／品牌提供）

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南韓女星李聖經也是到場膜拜大師最後一季，她穿著桃紅色短版外套配上同色百褶長裙，帶點運動風格的甜美氣息，一出場就是焦點。

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲▼ 米蘭時裝周／FENDI 2019秋冬系列，卡爾拉格斐最後一季。（圖／FENDI提供）

▲李聖經也受邀看老佛爺最後一季FENDI女裝創作，見證時尚圈一個世代的終結。（圖／品牌提供）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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