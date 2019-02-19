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「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世　用半世紀把香奈兒、FENDI變夢幻逸品

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▲巴黎時裝周／香奈兒 2018-19秋冬女裝。（圖／翻攝CHANEL官網）

▲「時尚老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世，享壽85歲。（圖／翻攝CHANEL官網）

記者楊坊士／綜合外電報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日驚傳辭世，享壽85歲，消息宛如巨大震撼彈，令全球時尚圈陷入低迷氛圍。細數這位傳奇人物的生平，除了執掌FENDI女裝超過50年，也成功將香奈兒（CHANEL）起死回生，兩大品牌至今都成女人的夢幻逸品，受封「時尚大帝」一點都不為過。

▲卡爾拉格斐畫服裝草圖（圖／翻攝自YouTube／Travis Shuuji）

▲卡爾拉格斐畫服裝草圖（圖／翻攝自YouTube／Travis Shuuji）

▲「老佛爺」極具繪畫天賦，曾說自己是：「拿著筆出生的」。（圖／翻攝自YouTube／Travis Shuuji）

卡爾拉格斐於1933年出生於德國漢堡，會說英、法、德和義大利四國語言，14歲時全家移居巴黎，在蒙恬高中（Lycée Montaigne）完成學業，專注學習學習繪畫與歷史。會踏入時尚圈，也是因為對繪畫的喜愛，他曾說：「我想當一名插畫家，開始研究關於服裝的書籍、試圖畫插畫。」 

1954年他所畫的一張外套草圖，奪下國際羊毛標誌大獎，是第一個在時尚界的突破。因為獎項一部分是由設計師Pierre Balmain將設計草圖「成真」，也因此受邀在1955年時成為助理。

▲▼香奈兒2018/19工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲「老佛爺」的時尚帝國，竟是從繪畫開始。（圖／CHANEL提供）

卡爾拉格斐在1958年成為法國女裝品牌Jean Patou的設計師，工作5年後辭職，他表示：「我厭倦當助手，若你無止盡當助理，是沒有希望的。」後來的他意識到法國服裝需要有轉機，於1964年出任Chloe設計師學習製作成衣（Ready-to-Wear），將品牌定位成古典浪漫唯美風格，1973年的春夏系列大獲好評、成為報紙頭條，執掌超過20年後，於1988年離開Chloe。

▲FENDI米蘭男裝周。（圖／翻攝FENDI微博）

▲醒目經典的雙F Logo，就是出自於「老佛爺」之手。（圖／翻攝FENDI微博）

1965年，FENDI提拔當年32歳、新進設計師的拉格斐卡爾拉格斐在作為主要設計師，他設計出標誌性的雙F經典Logo，充滿戲劇性的設計理念廣受矚目，而到今天，他主宰FENDI已經超過半世紀，將品牌推向最夯精品之一。

香奈兒比基尼有新穿法（圖／CHANEL提供）

▲「老佛爺」成功讓香奈兒起死回生。（圖／CHANEL提供）

提到卡爾拉格斐，大家都會跟香奈兒（CHANEL）劃上等號，但他在1983年加入時，曾被警告不該碰這外界不看好的品牌，「當有人說沒希望時，我反而覺得有趣」，他保留改良可可·香奈兒（Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel）的優雅精髓、改良比例、發揚高級訂製服工藝，成功起死回生，至今不論是服裝、包款，都成為女人夢幻逸品。

▲卡爾拉格斐同名品牌KARL LAGERFELD（圖／翻攝自KARL LAGERFELD FB）

▲同名品牌KARL LAGERFELD以Q版圖案席捲時尚圈。（圖／翻攝自KARL LAGERFELD FB）

1984年，卡爾拉格斐推出個人同名品牌KARL LAGERFELD，最標誌設計就是將自己的肖像與愛貓Choupette化身成為Q版插畫，備受時尚圈喜愛。

▲CHANEL 2019春夏高訂周。（圖／美聯社）

▲「老佛爺」缺席香奈兒 2019春夏高訂大秀，轉由總監由總監Virginie Viard代為謝幕。（圖／美聯社）

其實早在多年前，卡爾拉格斐就頻傳退休消息，加上2019年1月底「難得缺席」香奈兒發表的2019春夏高級訂製服大秀，都讓時尚圈更加關注他的身體狀況。而現在傳出辭世消息，令時尚圈一片哀痛，感嘆痛失這位「時尚老佛爺」。

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關鍵字：

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fashion.net

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