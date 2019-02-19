卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」

▲卡爾拉格斐縱橫時尚圈超過半世紀，掌舵香奈兒（CHANEL）與FENDI女裝，如今辭世，消息令時尚圈都感傷。（圖／資料照／品牌提供）



記者張妤瑄／綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）行走時尚圈超過一甲子，卻在今（2／19）傳出因病過世的消息，享年85歲。過去卡爾曾說，如果停止工作，他的生命會隨之凋零，他這輩子貫徹自己對時尚的熱情，傳承香奈兒女士的衣缽，為全世界女人們塑造夢想。

▲才華洋溢的卡爾，為全世界的女人造夢，他所設計的品項，全都是女人心中夢幻逸品。（圖／資料照／品牌提供）



為女人們打造閃閃發光的時尚夢，但時尚之於卡爾究竟是什麼存在呢？他是這麼說的「把設計當作藝術是很做作的，設計師是一種勞動階級，我就是勞動者。」曾說每日自發性工作20小時的他，也說「把設計當成藝術是很做作的。服裝設計者是一種勞動階級，我就是勞動階級。 」

▲卡爾曾說把設計當成藝術是很做作的。（圖／資料照／品牌提供）



以下盤點9句卡爾語錄，看看這位主宰時尚圈超過半世紀的時尚大佬對工作、對生活、對時尚的觀點吧！

【1】「我從未拿下我的超黑墨鏡，因為我喜歡不被輕易發現。」

▲卡爾的標準造型，必備超黑大墨鏡。（圖／資料照／CFP）



【2】「工作是你在做你不喜歡的事，當你愛上你的職業時，你就不再是在工作了。」

▲要有如此旺盛的熱情，才能做出每年超過8個系列的設計，況且卡爾還同時操刀3個品牌。（圖／翻攝karl.com）



【3】「我討厭假日！假日是給那些老是得待在同一個地方做同一件事的人。我的時間都花在奔波於米蘭、巴黎到紐約之間。我每天自動自發地工作二十個鐘頭，我就是獨立專業人士的定義。」

▲乍聽是工作狂的發言，但能從中感受到卡爾對時尚的強大熱情。（圖／資料照／品牌提供）



【4】「我覺得，凡事嚴肅的設計師腦子都很僵硬，而且荒謬。做衣服雖然重要，但那不過是衣服而已。」

【5】「我們這行業的關鍵字就是『慾望』。你得創造出一種慾望。」



▲服裝雖然只是衣服，但卻塑造了許多女人的夢想。（圖／資料照／品牌提供）



【6】「流行是俗氣前的最後一哩路。」

▲有時流行與俗氣往往只是一線之隔。（圖／翻攝karl.com）



【7】「我不是算命師，我是時尚裁縫師。」

▲時尚流行並非算出來的。（圖／翻攝karl.com）



【8】「如果有給我待做清單，我會對他們說『謝謝，這很讚』這是一個需要直接丟進垃圾桶的東西。」

▲卡爾教戰，人人都應該要有對自我的期許與規劃。（圖／翻攝karl.com）



【9】「我不需要寫回憶錄，因為我正活在其中。」

▲卡爾用生命寫下最精彩的人生回憶錄。（圖／翻攝karl.com）



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