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「老佛爺」胰臟癌病逝醫院　官方發黑白照逼網友哭成淚海

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▲卡爾拉格斐（圖／翻攝自KARL LAGERFELD FB）

▲卡爾拉格斐同名品牌發表聲明證實辭世消息。（圖／翻攝自KARL LAGERFELD FB）

記者楊坊士／綜合外電報導

「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日晚間驚傳辭世消息，全球明星、媒體、設計師紛紛錯愕、不敢置信。他的同名品牌KARL LAGERFELD於晚上9點發出聲明證實，並放上一張黑白肖像照，是他標誌形象的側臉照，立刻引起網友淚崩，感嘆「一個真正的傳奇」殞落。

▲▼香奈兒2018/19工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲「老佛爺」執掌的香奈兒，對於時尚趨勢有重大影響力。（圖／CHANEL提供）

卡爾拉格斐執掌FENDI女裝超過50年，也成功將香奈兒（CHANEL）起死回生，成為時下女人的夢幻逸品。每季設計都成為時尚圈熱論焦點、影響著流行趨勢，就算沒在關注時尚潮流的人，也都聽聞過他的大名。

KARL LAGERFELD官方臉書寫下：「我們以最深的悲痛，分享卡爾拉格斐於2月19日在法國巴黎過世的消息。他是21世紀最有影響力與最著名的設計師之一，有著經典標誌性風格。在非凡的創造力驅使下，卡爾充滿了激情、力量與強烈的好奇心。」

最後一段更令人鼻酸：「作為這個世代最偉大的設計師之一，他留下了卓越的遺產，沒有任何字句能表達我們會有多麽想念他。」

▲卡爾拉格斐（圖／翻攝自KARL LAGERFELD FB）

▲「老佛爺」對時尚圈的貢獻，將永存人心。（圖／翻攝自KARL LAGERFELD FB）

此臉書貼文引起大批網友湧入留言：「請安息吧」、「香奈兒與其他品牌，沒有他就不會再是一樣的了」、「世界失去了一個天才」、「無價的卡爾拉格斐將永存於他的藝術裡。」紛紛傳遞出不捨與背痛之情。

至於大家最關切的過世原因，英國《每日郵報》與《鏡報》都指出是胰臟癌，後者則報導：「當卡爾拉格斐發現罹患胰臟癌時，相當震驚，因為長期注重飲食與健康，也一直祕密地勇敢抗癌」，另補充是在醫院過世。

卡爾拉格斐執掌的FENDI、香奈兒分別將於2月底、3月初於米蘭及巴黎舉辦2019秋冬大秀，屆時秀場勢必將瀰漫著悲傷氛圍。

關鍵字：

老佛爺, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, KARL LAGERFELD, 辭世, 過世
fashion.net

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