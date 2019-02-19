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卡爾拉格斐一生摯愛浪蕩子　與聖羅蘭陷三角戀

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▲▼ Karl Lagerfeld 。（圖／IG網路）

▲卡爾拉格斐(右)與一生摯愛Jacques於1989年的合影。(圖／翻攝ＷＷＤ IG)

記者陳雅韻／綜合報導

今傳出離世消息的「時尚老佛爺｣卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）對私人感情生活極為保密，直到2017年才在法國記者Marie Ottavi所著的新書《Jacques de Bascher: Dandy de l’ombre》中，首度打破沉默，談論他的前男友、也被他視為一生摯愛的Jacques de Bascher，他為了Jacques還與另一位時裝大師聖羅蘭陷入糾葛的三角戀。

▲▼ Karl Lagerfeld 。（圖／IG網路）

▲聖羅蘭也捲入卡爾拉格斐與Jacques de Bascher的三角戀中。(圖／翻攝ＷＷＤ IG)

卡爾拉格斐於70年代起與巴黎時裝界奇男子Jacques de Bascher交往，當時Jacques領先潮流掀起Dandy Style，他更熱切擁抱性解放運動，最終染上愛滋病於38歲逝世。卡爾拉格斐透露兩人在一起18年，卻從未有性生活，他被Jacques的外貌與風采深深吸引。而談及情敵聖羅蘭（Yves Saint Laurent），他直言：「我當然知道Jacques和聖羅蘭的事，我跟Yves相交超過20年，只是Pierre Bergé（聖羅蘭的情人兼投資者）讓我們疏遠了。」

這段驚人告白，揭開卡爾拉格斐感情世界的神祕面紗，而近年來他的愛人幾乎都是他力捧的御用男模，但他晚年所有的愛，幾乎都投注在愛貓「Choupette｣身上，被他視為女兒般疼愛。

▲▼ Karl Lagerfeld 。（圖／IG網路）

▲卡爾拉格斐晚年所有的愛，幾乎都投注在愛貓「Choupette｣身上。(圖／翻攝Karl Lagerfeld IG)

關鍵字：

時尚老佛爺, Karl Lagerfeld, 聖羅蘭
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