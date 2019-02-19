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「老佛爺」獨鍾星二代　歐陽娜娜放膽自拍、木村光希被欽點

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▲卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。（圖／路透社）

▲老佛爺卡爾拉格斐以戴著墨鏡的撲克臉為正字標記。（圖／CFP）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒創意總監Karl Lagerfeld（卡爾拉格斐）今逝世，他的影響力遍及全球，看女星的眼光更是精準，每年的香奈兒大秀幾乎已成培育星二代的搖籃，只要被他欽點的女星，演藝事業無不一飛衝天，從最強星二代歐陽娜娜、莉莉蘿絲、木村光希就可見端倪。

▲▼歐陽娜娜與老佛爺自拍。（圖／翻攝自Vouge FB）

▲歐陽娜娜大膽與老佛爺同框，當時引起不小話題。（圖／翻攝自Vouge FB）

歐陽娜娜

老佛爺獨鍾星二代早是公開秘密，他喜愛的口味也從超模星二代轉為小清新女孩，其中歐陽娜娜15歲時就受邀到巴黎時裝周看秀，當時娜娜PO出和老佛爺同框自拍，令大家羨慕不已。

▲▼莉莉蘿絲擔任香奈兒清新版NO.5代言人 。（圖／品牌提供）

▲莉莉蘿絲成為香奈兒香水最年輕的代言人。（圖／品牌提供）

莉莉蘿絲‧戴普

星二代的Lily Rose（莉莉蘿絲），完美承襲了父親的氣質和母親Vanessa Paradis的美麗臉龐，這位天之驕女更被老佛爺力捧為時尚新寵兒，更以17歲的年紀成為香奈兒史上最年輕的香水代言人。

▲▼ 木村光希第一次走秀獻給香奈兒。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 木村光希第一次走秀獻給香奈兒。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希的第一場大秀就獻給香奈兒。（圖／翻攝自instagram@kokiofficial_0205）

木村光希

最強星二代木村光希也循著莉莉蘿絲模式，在香奈兒秀場上打響名聲，身為木村拓哉和工藤靜香的女兒，一出道就登上了《ELLE JAPAN》，而隨後立刻被老佛爺欽點看秀，甚至在香奈兒大秀還與媽媽靜香同框，可說是成功炒熱了話題。

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關鍵字：

老佛爺, 香奈兒, 卡爾拉格斐, 逝世, 星二代
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