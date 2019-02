香奈兒發聲明：老佛爺傳奇永存　接班人是他

時尚中心 / 綜合報導 圖 / 資料照 / 品牌提供

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐過世,執掌35年的香奈兒發出正式聲明證實,讚揚他的天賦及幽默,也表示最深的沉痛與惋惜,將於巴黎時間3月5日發表的2019秋冬秀,將會是人人關注的焦點,關於誰接班掌舵,聲明中的說明為與卡爾拉格斐共事超過30年的香奈兒工作室創意總監Virginie Viard,將繼續為品牌的系列創作。

香奈兒聲明全文:

香奈兒品牌帶著沉痛的心情證實自1983年即擔任品牌創意總監卡爾‧拉格斐(Karl Lagerfeld)的逝世。

這位創意巨擘承接並重塑由嘉柏麗·香奈兒(Gabrielle Chanel)開創的品牌經典符碼:香奈兒小黑外套與套裝、小黑洋裝、斜紋軟呢、雙色鞋、菱格紋包款、珍珠與服飾珠寶配件。論及香奈兒女士,卡爾曾說:「我的職責並不是重複她的作品,而是體現她的風格延續。在香奈兒品牌很優秀的一點就是你能秉持這個原則去實現於許多面向。」

蘊含著源源不絕的想像力及創造力,卡爾在藝術創作領域也多有涉獵,包含攝影以及短片製作。香奈兒品牌自1987年以來的服飾名品形象廣告影像,皆倚重他的攝影才華 優勢展現。當然,相信論及卡爾‧拉格斐,世人皆會憶起他與生俱來的妙語如珠與自我幽默。

香奈兒首席執行長Alain Wertheimer表示:「憑藉著他的創意天賦,寬宏和敏銳的時尚洞察,卡爾·拉格斐領先於時代,為香奈兒在全球的成功付出巨大貢獻。今天,我不僅失去了一位朋友,也失去我聘自1980年代最倚重為品牌帶來全面重啟的卓越創意人才。」

香奈兒服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky表示:「一場接著一場的時裝秀,一個接著一個服飾系列,卡爾·拉格斐在嘉柏麗·香奈兒的傳奇和香奈兒品牌的歷史上留下了屬於他自己的印記。他堅定不移地推廣香奈兒的創意工作室與工坊的專業知識,讓這些非凡的精湛工藝在全世界與時俱進熠熠生輝。我們所能付出的最大敬意就是繼續沿著他所追尋的道路,引用卡爾·拉格斐曾說過的“想要創造未來,就必須重視過去。(‘continuing to embrace the present and invent the future’)“」

卡爾·拉格斐與他最緊密的夥伴香奈兒工作室創意總監Virginie Viard攜手合作超過30年,Virginie Viard在香奈兒首席執行長Alain Wertheime的託付下,將繼續為品牌的系列創作,而卡爾·拉格斐與嘉柏麗·香奈兒的傳奇亦將永遠留存。

香奈兒品牌誠摯向他的家人、親屬與朋友致上最深切的哀悼。

