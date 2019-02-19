「讓我難以置信的傷心，願你安息」貝嫂在IG悼念時尚老佛爺

記者李薇／綜合報導 圖／翻攝自IG

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日驚傳過世，享年85歲，立刻在時尚圈投下震撼彈，讓許多名人以及設計師惋惜，紛紛在社群上悼念這位時尚巨擘的離開與不捨。

維多利亞·貝克漢（Victoria Beckham）

「聽到他的離開，讓我難以置信的傷心，卡爾是個時尚天才，對我以及設計專業上，總是友善又慷慨，願他安息。」同樣身為設計師的貝嫂，在第一時間也於IG寫下不捨的心情。

時尚設計師海迪·斯里曼（Hedi Slimane）

卡爾生前最愛的設計師海迪·斯里曼，大膽的創意與設計風格，非常受到老佛爺讚賞，還曾被譽為是卡爾的接班人，他也在個人IG發表不捨的心情，「難過到說不出話」。

時尚設計師唐娜特拉・凡賽斯（Donatella Versace）

「卡爾，你的天才觸動了許多人的生活，包括Gianni（哥哥）和我，我們永遠不會忘記你那令人難以置信的天份以及無窮盡的靈感，我們永遠向你學習。」義大利品牌Versace的創意總監唐娜特拉・凡賽斯也在個人IG緬懷大師的離開。

名模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）

國際超模吉吉哈蒂德和妹妹貝拉哈蒂德在個人IG發表不捨的心情，「希望我能再給你最後一個擁抱」、「我會永遠想念你的擁抱，我覺得很高興曾經參與了你的存在，我們這麼愛你，願你能安息。」

另外，「甜心主播」侯佩岑也在香奈兒的帳號下方留言「他的精神與我們同在」，哀悼時尚老佛爺的離開。