fb ig video ETtoday search mobile

「讓我難以置信的傷心，願你安息」貝嫂在IG悼念時尚老佛爺

> >

記者李薇／綜合報導　圖／翻攝自IG

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日驚傳過世，享年85歲，立刻在時尚圈投下震撼彈，讓許多名人以及設計師惋惜，紛紛在社群上悼念這位時尚巨擘的離開與不捨。

▲卡爾拉格斐。（圖／翻攝自IG）

維多利亞·貝克漢（Victoria Beckham）

「聽到他的離開，讓我難以置信的傷心，卡爾是個時尚天才，對我以及設計專業上，總是友善又慷慨，願他安息。」同樣身為設計師的貝嫂，在第一時間也於IG寫下不捨的心情。

▲卡爾拉格斐。（圖／翻攝自IG）

時尚設計師海迪·斯里曼（Hedi Slimane）

卡爾生前最愛的設計師海迪·斯里曼，大膽的創意與設計風格，非常受到老佛爺讚賞，還曾被譽為是卡爾的接班人，他也在個人IG發表不捨的心情，「難過到說不出話」。

▲卡爾拉格斐。（圖／翻攝自IG）

時尚設計師唐娜特拉・凡賽斯（Donatella Versace）

「卡爾，你的天才觸動了許多人的生活，包括Gianni（哥哥）和我，我們永遠不會忘記你那令人難以置信的天份以及無窮盡的靈感，我們永遠向你學習。」義大利品牌Versace的創意總監唐娜特拉・凡賽斯也在個人IG緬懷大師的離開。

▲卡爾拉格斐。（圖／翻攝自IG）

名模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）

國際超模吉吉哈蒂德和妹妹貝拉哈蒂德在個人IG發表不捨的心情，「希望我能再給你最後一個擁抱」、「我會永遠想念你的擁抱，我覺得很高興曾經參與了你的存在，我們這麼愛你，願你能安息。」

▲侯佩岑。（圖／IG）

另外，「甜心主播」侯佩岑也在香奈兒的帳號下方留言「他的精神與我們同在」，哀悼時尚老佛爺的離開。

關鍵字：

卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, 時尚老佛爺, 吉吉哈蒂德, 貝拉哈蒂德, 唐娜特拉凡賽斯, 海迪·斯里曼, 維多利亞·貝克漢, 貝嫂
fashion.net

熱門文章

「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世　用半世紀把香奈兒、FENDI變夢幻逸品

卡爾拉格斐造型有公式　曾一年內減42公斤只為穿進DIOR西裝

卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

LIFE・經典／天后蔡依林年夜飯也用這款　皇家哥本哈根百年唐草

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

穿・著物／KENZO召喚「鳳凰」玩時尚　中西合璧耍潮

ET Fashion

推薦閱讀

卡爾拉格斐造型有公式　曾一年內減42公斤只為穿進DIOR西裝

卡爾拉格斐一生摯愛浪蕩子　與聖羅蘭陷三角戀

「老佛爺」獨鍾星二代　歐陽娜娜放膽自拍、木村光希被欽點

「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世　用半世紀把香奈兒、FENDI變夢幻逸品 卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」 女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！ 「穩定交往中」更要注意　這7件小事會讓另一半感到心碎 交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！ 元宵節台北101變身「全台最高花燈」　今晚6：45分玩燈光秀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面