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宋慧喬、朴信惠大撞包！韓星超愛FENDI這一咖「紅了10年還在夯」

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編輯 ／Ann　圖／FENDI品牌提供、戲劇截圖

近期許多韓劇熱播下，粉絲們應該都注意到，這款包出鏡率超高。不僅在剛播完的《男朋友》、朴信惠《阿爾罕布拉宮的回憶》、崔智友最新綜藝《Coffee Friends》中都能找到，熱度居高不下，成為南韓上班女性們的最愛，一起來揭秘。

# FENDI Peekaboo Essentially

Peekaboo包是FENDI旗下的經典款式，邁入十年歷史，受到各界名人喜愛，甚至連品牌創意總監都透露，「Peekaboo是我的寶貝，這是你會要家人擁有的物品之一。」也就象徵，Peekaboo適合每一代的女性擁有，夯了10年依舊不減熱度，在近期韓劇中，也不難發現它的身影。

《男朋友》

「韓劇女王」宋慧喬主演的《男朋友》創下高收視，為了符合劇中市長千金的身份，在13-14集內，宋慧喬就選擇長版深棕色格紋大衣，搭配FENDI全新配色的Peekaboo Essentially (建議售價NTD 130,000)，包包小巧的尺寸相當適合嬌小女生，不論是肩背或是手提都頗具時尚度，同時優雅的裸色也符合成熟女性氣質。

▲fendi。（圖／品牌提供、戲劇截圖）

▲fendi。（圖／品牌提供、戲劇截圖）

▲fendi。（圖／品牌提供、戲劇截圖）

《阿爾罕布拉宮的回憶》

在朴信惠主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》同樣可以看到這款包的身影，飾演充滿夢想的吉他手的她，在劇中選擇了不同配色的Peekaboo Essentially (建議售價NTD 130,000)配上長版素色大衣，簡單呈現女性成熟風。這款以米色小牛皮製成的手袋配搭黑色內襯形成強烈對比，宣示「簡單就是美」的含義，不論哪種風格的女性都能輕鬆滿足。

▲fendi。（圖／品牌提供、戲劇截圖）

▲fendi。（圖／品牌提供、戲劇截圖）

▲fendi。（圖／品牌提供、戲劇截圖）

# FENDI Peekaboo X-Lite

《Coffee Friends》

崔智友在全新綜藝節目《Coffee Friends》中，親自駕駛咖啡車四處分享飲料，輕鬆活潑的風格下，也選擇了Peekaboo家族的新成員Peekaboo X-Lite。和舊款做出區隔，新款式保留手袋的經典造型和魅力，以時尚實用的半月形袋款演繹Peekaboo設計，呈現極致柔軟的輕巧結構，襯托出崔智友的成熟知性美。

▲fendi 。（圖／戲劇截圖）

▲fendi 。（圖／戲劇截圖）

▲fendi。（圖／品牌提供、戲劇截圖）

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關鍵字：

南韓, 女星, 戲劇, 綜藝, 名牌, 包包, FENDI, Peekaboo Essentially, Peekaboo X-Lite
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