「時尚老佛爺」追思會確定！生前超討厭喪禮　曾說：結束就是結束了

▲卡爾拉格斐同名品牌發言人表示，將舉辦私人追思儀式弔念他，不對外開放。（圖／翻攝Karllagerfeld IG）

記者陳雅韻／綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日因胰臟癌於巴黎病逝，享壽85歲，震驚各界，時尚圈、星友們無不發文哀弔，根據外媒《WWD》報導，他的同名品牌Karl Lagerfeld發言人透露將不會舉辦公眾追思的喪禮，而將以非常私人的形式讓至親緬懷這位一代時尚巨擘，「婉拒媒體拍攝，不會再透露更多細節」。

▲卡爾拉格斐的離世令人不捨。（圖／翻攝FENDI IG）

眾所皆知，卡爾拉格斐生前拒絕參加任何喪禮，唯一的例外是他陪伴畢生摯愛Jacques de Bascher對抗愛滋病至最終，他籌劃並參加了Jacques的喪禮。對於自己的生後事，他曾在紀錄片《Karl Lagerfeld Sketches His Life》中說：「我討厭喪禮，我沒宗教信仰，你希望他們做什麼？結束就是結束了。｣

他也曾向《Numéro》雜誌表示，希望死後能將骨灰撒在母親Elisabeth的骨灰旁，若愛貓Choupette比他先走一步，他希望能葬在Choupette旁。

▲被卡爾視為「女兒｣的愛貓Choupette。（圖／翻攝Karllagerfeld IG）

相較之下，時尚圈另一位大師級人物聖羅蘭（Yves Saint Laurent）2008年因腦癌病逝，喪禮相當盛大，包括時任法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）與妻子卡拉布妮（Carla Bruni）、超模、明星等，有800位他生前親友聚集巴黎Saint-Roch教堂，送他最後一程。

卡爾拉格斐至親已決定尊重他生前願望，將舉行低調的追思儀式。他的最後創作是3月21日於米蘭時裝周FENDI秋冬秀、以及3月5日在巴黎舉辦的CHANEL（香奈兒）秀，時尚迷可透過這兩場服裝秀，緬懷這位神級設計師。