fb ig video ETtoday search mobile

「時尚老佛爺」追思會確定！生前超討厭喪禮　曾說：結束就是結束了

> >

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲卡爾拉格斐同名品牌發言人表示，將舉辦私人追思儀式弔念他，不對外開放。（圖／翻攝Karllagerfeld IG）

記者陳雅韻／綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日因胰臟癌於巴黎病逝，享壽85歲，震驚各界，時尚圈、星友們無不發文哀弔，根據外媒《WWD》報導，他的同名品牌Karl Lagerfeld發言人透露將不會舉辦公眾追思的喪禮，而將以非常私人的形式讓至親緬懷這位一代時尚巨擘，「婉拒媒體拍攝，不會再透露更多細節」。

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲卡爾拉格斐的離世令人不捨。（圖／翻攝FENDI IG）

眾所皆知，卡爾拉格斐生前拒絕參加任何喪禮，唯一的例外是他陪伴畢生摯愛Jacques de Bascher對抗愛滋病至最終，他籌劃並參加了Jacques的喪禮。對於自己的生後事，他曾在紀錄片《Karl Lagerfeld Sketches His Life》中說：「我討厭喪禮，我沒宗教信仰，你希望他們做什麼？結束就是結束了。｣

他也曾向《Numéro》雜誌表示，希望死後能將骨灰撒在母親Elisabeth的骨灰旁，若愛貓Choupette比他先走一步，他希望能葬在Choupette旁。

▲▼ 卡爾拉格斐 。（圖／IG）

▲被卡爾視為「女兒｣的愛貓Choupette。（圖／翻攝Karllagerfeld IG）

相較之下，時尚圈另一位大師級人物聖羅蘭（Yves Saint Laurent）2008年因腦癌病逝，喪禮相當盛大，包括時任法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）與妻子卡拉布妮（Carla Bruni）、超模、明星等，有800位他生前親友聚集巴黎Saint-Roch教堂，送他最後一程。

卡爾拉格斐至親已決定尊重他生前願望，將舉行低調的追思儀式。他的最後創作是3月21日於米蘭時裝周FENDI秋冬秀、以及3月5日在巴黎舉辦的CHANEL（香奈兒）秀，時尚迷可透過這兩場服裝秀，緬懷這位神級設計師。

關鍵字：

Karl Lagerfeld, 卡爾拉格斐, 聖羅蘭, 香奈兒, CHANEL
fashion.net

熱門文章

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

ET Fashion

推薦閱讀

男友閃邊！把閨蜜看得比情人重要的星座TOP3

天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友

IKEA絕版品出清千項商品5折起　雙人被套組不到1千元

童年零食「健素糖」最難吃　網：冬瓜糖你忘了嗎！ 米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI　「正常運作」微怕摔 英國皇室也有工作壓力！威廉王子公開心聲：「一般人無法克服它」 卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！ 艾斯招牌火焰印鞋跟！航海王聯名Skechers想包下全系列 Uniqlo新品「軍裝外套」穿起來像囚服？三招教你搭對變潮男 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面