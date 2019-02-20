卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

▲FF Logo是卡爾拉格斐於1965年設計。

記者林明瑋 / 綜合報導 圖 / 品牌提供、翻攝FENDI IG、Silvia Venturini Fendi IG

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）過世，他不但是CHANEL（香奈兒）的創意總監，更早在1965年便加入FENDI，近期又掀熱潮的FF Logo就是出自他手筆，超過50年仍不敗。兩個顛倒的F字母，相當醒目，FF到底是什麼意思？絕對跟你想的不一樣。

▲卡爾拉格斐執掌FENDI超過半世紀。

以為FF指的是「FENDI FENDI」嗎？不是喔。話說1965年FENDI的大事，是如今人稱「時尚老佛爺」的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）加入一直由Fendi家族掌舵的品牌，當時他剛在巴黎嶄露頭角，FENDI讓他有了發揮的領域。

▲卡爾拉格斐（中）在1965年加入FENDI。

家族經營讓外人加入，自是想要有新方向與作為，卡爾拉格斐動手讓FENDI舊時代的皮草改頭換面，甩開厚重、沒有美感的設計，放膽走出新路，他將皮草重新切割，染上不同顏色，以精湛的工藝做出輕盈的款式，主題是「Fun Fur」，看到這裡，FF的意義呼之欲出了。

沒錯，FF指的是「Fun Fur」（有趣的皮草）。卡爾拉格斐設計了FF Logo，成為代表FENDI的新名詞，他曾在接受媒體訪問時表示，不是每個人都會唸品牌名稱，但是Logo大家都看得懂，確實如此，看見FF，一定聯想到FENDI，即便是50多年後的今天。

▲2007年在長城辦大秀，兩旁都是FF Logo。

FF從最初的版本，到1980年代用色塊做出改變、1990、2000年左右使用幾何圖案詮釋，期間有高潮有低潮，布滿Logo的設計曾經在皮草、包包、配件上大放光芒，又在人們不想要明顯Logo的時代，收斂一些。

這幾季隨著Logo風潮大盛，FF也大鳴大放，2018年FF Reloaded膠囊系列高調宣揚FF理念，2019年再站高峰的Baguette，也與FF密不可分，有浮雕般的圖案，或者在背帶上招搖，都很吸睛。

▲蔡詩芸（前）穿著滿滿FF Logo的服裝拍攝FENDI大片。

米蘭時間2月21日中午12點30分（台灣時間2月21日晚間7點30分）舉辦的FENDI 2019秋冬秀，將是卡爾拉格斐操刀的最後一季作品，關於繼任人選，目前官方仍未有相關說明，他與男裝、配飾與童裝創意總監 Silvia Venturini Fendi一起出場的謝幕的畫面已成絕響，FENDI後台也不像過往開放讓嘉賓進入。

卡爾拉格斐過世，FENDI發聲明表示是莫大的損失，也回憶他在1965年加入後的成績，「他很快便顛覆了皮草的本質，以純粹且堅定不移的創新帶領 FENDI 走過五十個年頭，種種創作為時尚界開啟全新視野」。

▲FF Logo出現在各種設計上。

FENDI 董事長暨執行長 Serge Brunschwig表示：「卡爾總是馬不停蹄，剛結束一場秀，他便會說『來進行下一場吧』！他給我們留下了無盡遺產，是擷之不盡的靈感源泉。我自己與 FENDI 全體員工皆十分懷念 卡爾。」

他敢於打破界限，是一名具有獨特美感且落筆無懼的現代天才，對整個世代的設計師奠定深遠影響。Karl Lagerfeld 與 Silvia Venturini Fendi 兩人聯手散發出無比創意，FENDI 如今儼然已與雋永品質、悠久傳統、不懈實驗與大膽創意畫上等號。

▲2018年9月FENDI大秀後，Serge Brunschwig（左）po出與卡爾拉格斐合照。

Silvia Venturini Fendi和卡爾是絕佳合作夥伴，她表示：「我記得第一次見到卡爾時，我還是個孩子。我們之間有著非常深刻又真切的感情。我們相互欣賞，對彼此給予無盡的尊重。卡爾是我的導師和榜樣，只要一眨眼便可理解對方在想些什麼。對於FENDI和我來說，卡爾的創意才華一直指引我們前行的方向，塑造了FENDI在設計方面的DNA。我將帶著我們共同的回憶，深切地緬懷他。」

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