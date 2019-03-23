翹臀珍不甩未婚夫偷吃案　用時尚配件發聲拜託大家不要吵

▲49歲的珍妮佛羅培茲終於又找到人生幸福。（圖／翻攝jlo IG）



記者張妤瑄／台北報導

49歲美國拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，JLo），爆出梅開四度的好消息，被前職棒明星A-Rod戒指套牢，雖然訂婚喜訊爆出兩日後，就有A-Rod前隊友爆料準新娘一直偷吃的消息，不過準新娘也沒在甩外界耳語，還用時尚配件發聲，「把握時間」最重要。

▲即便外界聲音很多，但翹臀珍仍然只聽自己心裡的聲音，「永不錯過時間」才重要。（圖／品牌提供）



翹臀珍最近出席活動時，穿著「義大利搖滾鞋王」Giuseppe Zanotti（GZ）與英國新銳設計師Christian Cowan合作的特別系列鞋款亮相，「三帶高跟鞋」是備受明星喜愛的經典款式，但仔細一看上面有三只金錶裝飾，別緻設計是設計師用來提醒人們「永不錯過時間」的意思。

▲翹臀珍靠時尚配件低調發聲。（圖／品牌提供）



這個時尚配件倒也呼應得翹臀珍如今的狀態與心情，即將奔5的巨星，在與A-Rod交往兩年後終於修成正果，縱使此刻外界有些紛紛擾擾，但於她而言，人生苦短、把握時間才是重點。

▲A-Rod在海邊求婚成功，兩年戀愛修成正果。（圖／翻攝jlo IG）



Giuseppe Zanotti For Christian Cowan合作系列，從2019秋冬系列開始，一連推出兩季，設計師接用手錶裝飾作為吸人眼球的重點，除鞋款的釦帶適度金腕錶，還配有Giuseppe Zanotti的簽名和Christian Cowan的標誌。全系列扣緊「別再苦苦惱恨，只管閃閃發亮」的核心精神。

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▲Giuseppe Zanotti For Christian Cowan合作系列，以「別再苦苦惱恨，只管閃閃發亮」為設計核心精神。（圖／品牌提供）