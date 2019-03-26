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HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　親手設計「好感度」飆高桃花鞋

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▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲Dara受邀為SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列設計鞋履。

記者張妤瑄／台北報導　圖／YOOX提供

南韓女星Dara（Sandara Park）曾是女團2NE1門面擔當，現年34歲的她一直保持童顏，但同時又是造型百變的潮流女星，是不少韓妞心中的時尚ICON。電商平台YOOX看準她的魅力，近日攜手南韓知名鞋履品牌Suecomma Bonnie與Dara共同設計獨家系列鞋履，5款設計全都是招桃花美鞋。

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列正式開賣。

首爾時裝周期間，SUECOMMA BONNIEＸYOOX系列舉辦發表活動，Dara也特地現身站台，拿著其中一款最喜愛的「GOOD VIBE」標語橘色增高休閒鞋拍攝美照，如同鞋上的標語，好心情全都藏不住。

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲Dara首爾時裝周期間站台加持自己參與的設計。

Dara設計的5款鞋履，分別是標語球鞋、亮片小白鞋、珍珠涼鞋、亮片勃肯鞋、蝴蝶結穆勒鞋，每一款都甜中帶有一點小個性，能當個討人喜歡的乖乖牌，也能從小細節展示自己的時尚品味與個性，恰好就是惹人疼的「招桃花美鞋」。

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲Dara設計的5款鞋履，全都是甜中帶有個性的設計。

Dara也親自示範穿搭，不管是穿上粉色洋裝配涼鞋，當一枚甜美個性女；或是穿西外洋裝配蝴蝶結穆勒鞋，在女強人造型中注入女孩感。她也穿黃色洋裝搭配紫色水鑽勃肯鞋，在活力中加入華麗個性；亦或者穿著橘色長褲配刷破字母針織衫，外露俏皮氣息。

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲Dara以不同造型搭配自己設計的美鞋，展示出不同的時尚風景。

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身為廣大韓妞的時尚ICON，Dara用心設計出自己的夢幻美鞋，搭出每一個百變造型，每一雙都讓人超生火，加上「獨家」與「限量」，讓人不立馬放進購物車怎麼行。

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲▼SUECOMMA BONNIEＸYOOX限量系列。（圖／YOOX提供）

▲南韓潮流女王出手，有沒有覺得心中燃起熊熊大火，購物慾超強？

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