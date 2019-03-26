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蕭敬騰大膽戴「垂墜絲巾耳環」　細究設計背後原來有洋蔥愛情故事　

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▲30秒光速逛CHRISTIAN DADA春夏系列設計。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

「時尚王」蕭敬騰（老蕭）穿衣沒有界線不是秘密，先前他還曾戴垂墜絲巾耳環開唱，用配件大膽突破自我，而其實這絲巾耳環上印製的「蘋果」印花，背後更是蘊含洋蔥的愛情故事。除了蕭敬騰之外，陳庭妮（妮妮）日前出席活動穿著的服裝，也出自同一系列。

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲蕭敬騰、陳庭妮先前不約而同看上CHRISTIAN DADA春夏系列設計。（圖／品牌提供）

老蕭、妮妮不約而同都看上法國時尚品牌CHRISTIAN DADA的春夏系列作品，該系列主題名為「感傷」，系列中印染的黑白圖案，出自日本攝影大師荒木經惟1991年攝影作品集《感傷－空景／近景》（Laments－From Close Rang/Skyscapes）的照片，是他紀念1990年逝世妻子陽子之作。

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲荒木經惟懷念妻子的影像作品，成了森川正規本季靈感，服裝上的印花皆從攝影集而來，黃河先前也曾穿過。（圖／品牌提供）

設計師森川正規繼2016年後再度取經荒木經惟的作品，此次從作品集中的黑白影像與畫作得到無限靈感，從枯萎的花朵到剖半任憑鳥兒啄食的蘋果，皆是詩意哀愁的表現方式；另幅火鶴花的照片，則帶有這位攝影師鏡頭內常有的情慾張力。

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲枯萎的花草樹木、剖半的蘋果背後全都是詩意的緬懷。（圖／品牌提供）

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荒木經惟的深沈懷念，透過影像來表達，一幅幅探索撫平傷痛的畫面，在近30年後的今天，成了服裝上最詩意的愛情故事。

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲CHRISTIAN DADA 2019春夏系列。（圖／CHRISTIAN DADA提供）

▲森川正規二度取經荒木經惟的作品設計成服裝。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CHRISTIAN DADA, 蕭敬騰, 老蕭, 陳庭妮, 妮妮, 黃河, 時尚穿搭, 耳環
fashion.net

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