周冬雨太狠了！用包包遮住屁股蛋　耍心機狠壓老江湖趙薇

▲周冬雨、趙薇背BURBERRY最新TB Bag宣傳。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

43歲趙薇、27歲周冬雨是BURBERRY的門面女星，後者已連續代言兩年，今年代言人加入前輩趙薇，雙姝一起擔綱要角。沒想到最近雙姝拍攝BURBERRY新包款「TB Bag」時，周冬雨這位嫩妹耍了點心機，穿白襯衫長裙已經遐想無限，她用包遮住屁股蛋，很懂得撩人之道。

周冬雨穿燈籠袖棉質襯衫式連衣裙坐在椅子上，看似輕鬆隨意地露出一雙白皙鉛筆腿，赤足裸腿超性感，她為了賣包還想了一點法子，果然看頭十足。

▲周冬雨這回的穿搭照，看似無害，實則精心計算性感。（圖／品牌提供）



43歲的趙薇雖然是演藝圈老江湖，但這回賣包她可是穿的正經八百，用40女人的優雅來贏取女人們的心。雖然沒像周冬雨看齊，走性感路線，但駝色風衣配腰封，露一小截超細小腿，讓廣大女人們看了也絕對心生看齊之意。

▲趙薇以優雅取勝。（圖／翻攝官方微博）



「TB Bag」是BURBERRY創意總監Riccardo Tisci上任後首款主打包，TB是與平面設計師Peter Saville 聯手打造的全新品牌Monogram，從創辦人名字Thomas Burberry縮寫而來。該款設計在包身中央使用TB五金裝飾，並用小牛皮製成硬挺外觀，配有鏈帶或皮背帶。

▲Riccardo Tisci上任後首款主打包。（圖／品牌提供）



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TB Bag首季推出中型、小型、信封手拿包、腰包四款，售價約介於新台幣7萬5,000元～8萬5,000元。

▲TB Bag一次推出多種款式，除了基本的素面設計，也有圖騰版。（圖／品牌提供）