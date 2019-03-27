女星跑時裝周要帶哪些東西？　江疏影公開包中8寶



▲江疏影公開跑米蘭時裝周時，包包裡都帶了哪些東西。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

對關注時尚的人來說，對「時裝周」的想像似乎就是穿得漂漂亮亮，沒置身在其中總是很難窺見真正的模樣。但最近，TOD’S公開大中華區品牌大使江疏影跑時裝周時的趕場小影片，坐在車內的她，拎著本季主打的D-Styling Bag，打開她的包包，讓人瞧瞧女星跑時裝周必帶物品有哪些。

▲江疏影時裝周背的是本季主打D-Styling Bag。（圖／品牌提供）



江疏影一樣一樣拿出來，她的包包中有保溫杯，有正在讀的劇本，有人人必備的手機，還有女生包包裡會有的小髮夾與口紅，另外小糖果也是趕場很需要的小零食，消毒噴霧、酒精棉也是包內攜帶的東西，能隨時做好自身防護，遠離環境中的細菌。

▲江疏影包包裡裝的有保溫杯、劇本、糖果等。（圖／品牌提供）



江疏影跑時裝周帶的D-Styling Bag，是從過去黛安娜王妃愛包D-Bag而來，也是TOD’S最具代表性的包款，其製作工藝近似於古代鞍具製作工法，但經過時間的演變，如今的D-Styling Bag包身線條更加流線，刷色更有層次，整體而言設計比古早時期更活潑。

▲D-Styling Bag，售價NT$60,900元。（圖／品牌提供）



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除了江疏影之外，最近在韓劇《客：The Guest》大放異彩的南韓女星鄭恩彩也拎著同款黃色出街，整體造型很活潑；日本女星榮倉奈奈則演繹白色款，平衡粉色西裝的甜膩風格。

▲（依序）鄭恩彩、榮倉奈奈也背上不同色的D-Styling Bag。（圖／品牌提供）