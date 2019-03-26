黃河開前門挺吳日云太空秀　露熱辣胸肌PK簡嫚書



▲吳日云在天文館舉辦2019秋冬秀。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師吳日云同名品牌AUSTIN.W，3／25於台北市立天文館發表2019秋冬系列，以「我們在宇宙是否形單影隻？」為主題，以星雲、月球為服裝圖騰，結合虛擬宇宙投影，完美結合主題，整場秀充滿奇幻感。秀場內也有許多明星前來加持，黃河、簡嫚書、容嘉、江沂宸、劉修甫都力挺。

▲吳日云（左四）發表2019秋冬秀，有眾多明星前來力挺。（圖／品牌提供）



黃河單穿吳日云的甲蟲印花西裝，展現惹火胸肌，秀後他表示：「很喜歡這樣的展出，視覺結合音樂，市場很精彩的服裝秀。」他與簡嫚書兩人都說，自從離開學校後就沒再來過天文館，都勾起兩人的青春記憶。

對太空旅行有沒有幻想？兩人倒都是務實派。黃河說：「我覺得太遠了，連飛去歐洲我都覺得很辛苦了，更何況的外太空。」簡嫚書笑言：「應該有點貴吧！而且我現在還有家眷問題。」

▲黃河、簡嫚書都前來看太空秀。（圖／翻攝黃河IG）



大秀一開場，投影幕先帶領人們搭乘太空船離開地球，接著前往星球探勘，陸續到達月球、太陽的旅程。

這段太空之旅是吳日云受到人類登月50周年所啟發，他將火星、水星、星雲用數位印花表現在服裝上，金屬環的細節則象徵土星環，亮蔥是呼應閃閃發亮的銀河，金蔥鐵線則代表行星流過的線條。

▲吳日云將太空元素的圖案放上服裝。（圖／品牌提供）



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吳日云回憶：「天文館是小時候來過的地方，在這辦秀有喚回而實際的感覺。」對自己本季提出的命題「我們在宇宙是否形單影隻？」是否已找到答案，他則說：「就算未來沒有地球，但生命中美好事物曾存在於身邊，我們應該就不會感到孤單。」

▲月球圖案的款式是黃河印象最深刻的幾套。（圖／品牌提供）

