T-Shirt用3國語言寫「請喝可口可樂」超幽默　GU新聯名超欠買



▲GU板橋大遠百店即將開幕，帶你搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

GU進軍登台將滿5年，今年預計展店4間，是過往的兩倍速度，為了本週五將（3／29）開幕的板橋大遠百店舖，今（3／26）搶先舉辦內覽會，加上這間新店，目前GU在台共有10間店。此外，今年還將在台中開幕GU世界第一間路面店。

▲GU全台第10間專賣店將於本周五在板橋大遠百開幕。（圖／品牌提供）



GU在板橋的第一間店開在大遠百8樓，佔地200坪，共有女、男、童裝，為歡慶新店開幕也推出百款商品領先全球開賣，其中話題最高的當屬漫威（MARVEL）聯名系列T-Shirt，男裝12款、女裝6款，共計18款，且開幕期間有獨家優惠，單件原價290元、兩件特價新台幣500元。

▲漫威聯名系列由板橋大遠百店領先全球發售。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



聯名T-Shirt可說夏季重點之一，除了呼應4月底即將上映的《復仇者聯盟4》而搶先上市的漫威聯名系列外，還有首次合作的《湯姆貓與傑利鼠》，另外多次合作的「可口可樂」也在這回加入雪碧、芬達等，其中一件寫有中、日、韓文的「請喝可口可樂」的T-Shirt更是幽默之作。

▲可口可樂系列越玩越幽默，《湯姆貓與傑利鼠》則是首度合作。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



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除了聯名款上衣之外，亞麻系列、390設計上衣、裙裝、男裝九分褲等，都是今年重點商品。另開幕期間有眾多單品最低下殺190元，3／29～3／31到新店消費出示雙北身分證還享額外95折，前100名消費者還奉上好初早餐。為了給新店集氣，有大大小小的優惠，消費者能趁此時搶個過癮。

▲亞麻材質、男裝九分褲則是今年春夏力推品項。（圖／品牌提供）