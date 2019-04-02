「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質

▲有些女性擁有高質感的性格，特別容易讓前任念念不忘。（圖／unsplash，以下同）

編輯／渺渺小姐

有時分手，原因很複雜，想不開的意氣用事，自己與對方的幼稚，或者只是在一個轉角，卻怎麼樣也無法牽手走過來，在一場熱鬧的派對中，些許醉意的男性友人吐露出心事，跟我聊著他最無法忘懷的那一個，當然他已經錯過，但那前任在他心中燒出了印記，時間越久、印記卻越深刻。

「愛情或許可以選擇，但思念不行。」你可以選擇要不要牽著手走下去，但你無法控制思念，它讓我們選擇離開一個人之後，又重新愛上他一次。

就是會有這種讓人一直回顧著的女人，她們會在夜深人靜時被腦袋挖掘出來，然後思念著與他們相處的片段，一次旅行或一場對話，牽手跟擁抱的餘溫，即便當初愛情收場時傷痕累累，多年後她們還是贏的明明白白。

每一個人都有缺點與優點，但她們通常都擁有一些特質，比起一般女人，擁有一種高質感的個性，首先就是要愛自己。

▲好好愛自己是成為迷人女性的第一要務。

愛自己

很多人都還不明白，「愛自己」這件事情的力量有多強大，光是有自信就足以讓你解決很多問題，因為一旦你在乎自己，你不會想委曲求全，不會等對方給你幸福，換來可能的失望或壓力，你會自己去追尋，因為你相信你有追求幸福的能力。

也愛對方

真心的喜歡跟有猶豫是不同的，對方不是笨蛋，愛是濃烈的、也可以韻味悠長，不要吝於說愛，很多人交往之後總是把愛隱藏，然後用害羞當成藉口，其實這只是偷懶，因為說愛要有勇氣、而且很吃力，不喜歡用口頭說，可以用行動表示，牽手、擁抱討拍，對方會忘記你愛他，所以要持續提醒他。

▲勇敢表現愛，不要認為對方「應該」會知道。

相處的距離

即使是親密的交往，沒有距離也是不行的，懂得這個道理的女人，也就代表她做到了2件事，她深知每個人都有缺點，且不是每個人都能接受全部的缺點，距離感讓一切更美，也顯得自己不這麼讓人窒息；她有自信給對方空間，不是代表不怕對方變心，而是對方變心，她也能承受一切。

▲給對方空間的女性，不是只為了對方好，也是為自己好。

優雅地放下

無論是有預期或無預期的分手，悲傷是必要的，流著淚說好，總比大哭大鬧追著要原因好（更何況多半分手時也問不到真正的原因），知道對方已經可以放的下這段感情，就把時間花在接受跟振作自己身上，你會沒事的，相信你自己。

▲你夠堅強，不要懷疑你自己。