大S昔放閃具俊曄登封敢愛敢恨　「怪女孩」眉上瀏海造型永存粉絲心中

記者鮑璿安／綜合報導

女星大S（徐熙媛）享年48歲，家屬證實她因流感併發肺炎離世，令許多粉絲震驚不已，回顧她出道30年，帶來《流星花園》、《戰神》、《泡沫之夏》多部經典作品，一向愛美的她更擁有「美容大王」的封號，過往登上雜誌封面，總是展現前衛的時尚魅力，留給外界深刻印象。

▲大S與具俊曄登封主題為《In Love We Trust》，兩人穿著PRADA單品、佩戴TIFFANY & CO. 珠寶 。（圖／VOGUE雜誌提供）

大S近年來低調生活鮮少出現鏡頭前，在2022年與韓星具俊曄閃婚後，兩人曾一同出鏡《VOGUE》時尚雜誌罕見放閃，當時她以PRADA高領上衣搭配圓裙，霸氣將繫帶跟鞋甩到一旁，輕抓具俊曄衣領模樣自然，讓兩人恩愛畫面成為永恆。大S在訪問中提到：「他在電話裡問我要不要嫁給他的時候，我說，怎麼我們都這麼老了你才問我？你二十年前就應該要問我這句話了！」一席話宣示兩人橫跨20年的深厚感情。

大S擁有凍齡外表和出眾的時尚眼光，也喜歡挑戰不一樣的造型，像是2019年曾登上《COSMOPOLITAN》雜誌，「回春的怪女孩」之名，以一頭搞怪活潑的眉上瀏海和短捲髮出鏡，展現她獨有的魅力，如今也都永遠定格在粉絲心中。