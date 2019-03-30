陳喬恩穿碎花洋裝配空氣瀏海　粉盛讚「仙女下凡」

▲陳喬恩穿Christopher Bu碎花洋裝，獲得一片好評。（圖／翻攝陳喬恩微博）



記者張妤瑄／台北報導

陳喬恩日前出席大陸設計師卜柯文同名品牌Christopher Bu時尚秀，穿著一套2019春夏系列的小碎花洋裝現身，美到爆表，照片一出引起粉絲暴動，網友狂讚「根本是仙女落塵」、「是哪家仙女偷偷下凡了」、「瘦了啊！」等等，好評一面倒。

▲陳喬恩用空氣瀏海配碎花洋裝，造型很青春。（圖／翻攝陳喬恩微博）



陳喬恩穿的這套洋裝，是V領落肩剪裁，不會太過裸露，又能露出美麗的鎖骨與香肩，恰恰好的性感程度，出席活動既不會搶人其他人的風采，但細節處又有很多性感心機。除此之外，腰線特別拉高，還做出縮腰設計，不只能顯腿長，還能營造水蛇腰效果。

▲Christopher Bu這套洋裝，不會太過花俏，卻有很多細節設計有心機。（圖／翻攝官網）



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黑底黃色碎花面料，剛好很有春暖花開的氣息，但又不會太少女，裙襬上拼接黃色面料，則添了一點活潑感。穿著這套洋裝出場，陳喬恩還搭配空氣瀏海，與星星水鑽流蘇項鍊畫龍點睛，不會過於複雜的搭配，也難怪被大家一致認為仙氣爆表啊！

▲陳喬恩搭配星星流蘇耳環，畫龍點睛。（圖／翻攝陳喬恩微博）