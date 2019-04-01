挑戰「和不同對象連續約會30天」　她徹底醒悟：一個人更好

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

很多人都渴望擁有一場浪漫的約會和戀愛，不過住在紐約的Lisa Holden，卻在經歷連續30天的約會挑戰之後，改變了對愛情的看法。

約會持續到25天時，Lisa Holden發現自己心很累，不想去任何約會了。開始想念宅在家的日子，不用去煩惱穿什麼、聊什麼，原來自己要的是最簡單的生活，而這段挑戰期間Lisa Holden到底經歷了什麼呢？

其實Lisa Holden跟你我一樣，是一位普通的上班族，由於剛從舊金山搬到紐約，一切都不太熟悉，偶然間聽到廣播電台發起的30天約會挑戰。覺得是不錯的機會去認識周圍的人事物，於是下載了約會軟體開啟了挑戰。當然在過程中，Lisa Holden不主動約人，也只答應有興趣的對象邀請。

Lisa Holden通常會選在距離自己較近的約會場所，哪怕和對象合不來，也能快速離場，並且不浪費時間，短暫的約會，讓互有好感的雙方更加期待下次的見面。當然在30天約會挑戰中，Lisa Holden也遇到許多不可理喻的事情，比如硬要女方請客或是對愛情相當兒戲的對象。

經歷了許多不同的對象，Lisa Holden一次又一次的介紹自己，一次次的從頭開始，才發現約會真的很累，她也提到，「獨自一人好過和錯的人。」其實不光是約會，每個在愛情中結束，期待下一段戀情開始的我們，都經歷過這種時候。

每當遇見一個新的人，都要重新交代自己的過去。好像只差一個句點就打完全文，卻又只能重新開始。或許我們不一定要被時間逼著尋找愛情，偶爾停留，去等待對的人降臨，也能愛得很完整。

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