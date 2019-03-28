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愛紗靠它大2罩杯喊：真的被嚇死　恢單後公開挑「作戰內衣」

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▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲愛紗恢復單身後，首場公開活動獻給愛牌PEACH JOHN。（圖／記者張一中攝）

記者張妤瑄／台北報導

愛紗今（3／28）現身信義區，為愛牌PEACH JOHN站台，恢單後首次露面狀態看起來還不錯，她堅強表示從上一段婚姻中「上了很大一課」，強調現在就是把自己的狀態調整好，「因為我們的工作是帶給大家開心和快樂」。

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲愛紗從20年前就是該牌粉絲，曾跑到東京店內一次狂掃10件。（圖／記者張一中攝）

36歲的愛紗透露從20年前PEACH JOHN剛成立時就是粉絲，因她是沖繩人因此到東京時都會特別掃貨，一買就是10件，直到現在仍是忠實顧客。她說自己最注重胸型比例，這回「穿上Nice Body系列真的被自己嚇死！」因為「怎麼那麼大」，她讚視覺感至少大2個罩杯。

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝） ▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲愛紗說穿上Nice Body系列，「自己被自己嚇死」。（圖／記者張一中攝）

對於約會必須精心挑選的作戰款，愛紗害羞表示會選「蕾絲款」，穿上這種充滿女人味的材質，她認為：「會變得更有自信，自己的表現也會更好囉！」

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲愛紗認為內衣就是要穿成套的。（圖／記者張一中攝）

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PEACH JOHN今年春夏推出全新Nice Body完美比例托高胸罩，重新抓出胸腰比例，打造女人凹凸有致的S曲線，將側面胸腺與腰線抓出「1.5：1」的維納斯比例，能突顯豐滿胸型與纖細腰身。

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲本季主題為「繁花綻放」，內衣上有許多花朵刺繡。（圖／記者張一中攝）

關鍵字：

愛紗, 千田愛紗, 內衣, 胸罩, PEACH JOHN, PJ
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