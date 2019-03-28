fb ig video ETtoday search mobile

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

> >

▲▼崔始源、陳意涵出席為時尚站台Salvatore Ferragamo（圖／記者張一中攝）

▲始源、陳意涵曾合作過電視劇《華麗的挑戰》。（圖／記者張一中攝）

記者張妤瑄／台北報導

南韓男星崔始源今（3／28）為義大利精品Salvatore Ferragamo微風信義新店開幕站台，活動未開始前就將現場擠爆，還有粉絲只能排在百貨外「夾道歡迎」巨星。始源現身後，粉絲尖叫威力甚至數度讓正在受訪的陳意涵不斷分心。

▲▼崔始源、陳意涵出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲▼崔始源出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲始源出場引起暴動，連陳意涵都分心。（圖／記者張一中攝）

「台灣的朋友大家好，我是崔始源」，一出場就用中文向粉絲說哈囉，引起現場一陣尖叫，隨後始源加碼撩妹，再用中文說了句「我很想你們」，將氣氛炒到最高點。在主持人問現場「老婆們」始源是否穿西裝最帥時，大家一致大聲說「對！」，始源笑回「我知道」，再秀超強中文程度。

▲▼崔始源出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲始源不斷秀中文，很懂撩妹話術。（圖／記者張一中攝）

始源穿淺藍色西裝搭配Gancini Logo印花襯衫出場，他認為整體造型「很man，華麗不失優雅」。他透露自己穿搭最注重的單品是鞋子與手錶，因為鞋子是很有意義的東西，每個人都會穿著鞋子去不同的地方，所以意義非凡。

始源也建議男生們入門精品時能從鞋子開始，特別推薦Tramezza鞋款。

▲▼崔始源出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲始源建議男生們入門精品可選Tramezza鞋款。（圖／記者張一中攝）

對於「老婆們」要穿什麼，才能吸引始源的目光？他回：「比起在乎穿什麼衣服，我覺得穿上、戴上，散發信心十足的樣子是最重要的，有自信就非常的漂亮。」他並誇獎現場的每位老婆，都「非常美麗。」

▲▼崔始源出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲始源對「老婆」喊話，穿得自信才會美。（圖／記者張一中攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

最近靠電視劇《我們與惡的距離》人氣回溫的溫昇豪，也現身同場活動，他表示與男神同場不會有壓力，反而覺得「始源陽光般的笑容，男藝人都應該學習，吸取一下男神的經驗。」他穿灰色羊毛西裝搭配印花襯衫，自認很有地中海風情，且整體很有「隆重感」，用主人之姿歡迎遠道而來的始源。

▲▼溫昇豪出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳奕出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲溫昇豪、陳奕也是受邀男星。（圖／記者張一中攝）

關鍵字：

Salvatore Ferragamo, Ferragamo, 崔始源, 始源, 韓星, 時尚穿搭, 韓星穿搭, 溫昇豪, 陳奕, 微風信義
fashion.net

熱門文章

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　設計好感度飆高桃花鞋

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

蕭敬騰大膽戴「垂墜絲巾耳環」　設計藏洋蔥愛情故事

黃河開前門挺吳日云太空秀　露熱辣胸肌PK簡嫚書

ET Fashion

推薦閱讀

O型人超愛吃醋、冷漠是親近的證明　12點神準分析嚇死人

巴黎／34歲許瑋甯辣壓23歲Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

獨家／FOREVER 21全面撤台　員工爆：早有預感，大家等遣散費

影／FOREVER 21下殺5折店外排長龍　民眾「邊買邊罵」 東京著衣創辦人周品均嗆朋友靠老公　「娶了妳，像一輩子還債」　 「嘴上說沒事，實際上超有事」　A型人是玻璃心患者代言人 歐陽娜娜地位不保？　時尚封面C位大戰搶輸15歲文淇 巴黎時裝周／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了 眼睛該看哪？迪麗熱巴穿迷你裙踢足球　賣大腿辣到噴火～ 《今生是第一次》庭沼珉穿百褶裙裝嫩　29歲像16歲女高生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面