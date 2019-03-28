崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

▲始源、陳意涵曾合作過電視劇《華麗的挑戰》。（圖／記者張一中攝）



記者張妤瑄／台北報導

南韓男星崔始源今（3／28）為義大利精品Salvatore Ferragamo微風信義新店開幕站台，活動未開始前就將現場擠爆，還有粉絲只能排在百貨外「夾道歡迎」巨星。始源現身後，粉絲尖叫威力甚至數度讓正在受訪的陳意涵不斷分心。

▲始源出場引起暴動，連陳意涵都分心。（圖／記者張一中攝）



「台灣的朋友大家好，我是崔始源」，一出場就用中文向粉絲說哈囉，引起現場一陣尖叫，隨後始源加碼撩妹，再用中文說了句「我很想你們」，將氣氛炒到最高點。在主持人問現場「老婆們」始源是否穿西裝最帥時，大家一致大聲說「對！」，始源笑回「我知道」，再秀超強中文程度。

▲始源不斷秀中文，很懂撩妹話術。（圖／記者張一中攝）



始源穿淺藍色西裝搭配Gancini Logo印花襯衫出場，他認為整體造型「很man，華麗不失優雅」。他透露自己穿搭最注重的單品是鞋子與手錶，因為鞋子是很有意義的東西，每個人都會穿著鞋子去不同的地方，所以意義非凡。

始源也建議男生們入門精品時能從鞋子開始，特別推薦Tramezza鞋款。

▲始源建議男生們入門精品可選Tramezza鞋款。（圖／記者張一中攝）



對於「老婆們」要穿什麼，才能吸引始源的目光？他回：「比起在乎穿什麼衣服，我覺得穿上、戴上，散發信心十足的樣子是最重要的，有自信就非常的漂亮。」他並誇獎現場的每位老婆，都「非常美麗。」

▲始源對「老婆」喊話，穿得自信才會美。（圖／記者張一中攝）



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最近靠電視劇《我們與惡的距離》人氣回溫的溫昇豪，也現身同場活動，他表示與男神同場不會有壓力，反而覺得「始源陽光般的笑容，男藝人都應該學習，吸取一下男神的經驗。」他穿灰色羊毛西裝搭配印花襯衫，自認很有地中海風情，且整體很有「隆重感」，用主人之姿歡迎遠道而來的始源。

▲溫昇豪、陳奕也是受邀男星。（圖／記者張一中攝）