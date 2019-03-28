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陳意涵產後露腹肌挺Ferragamo　驚喜同框老友崔始源

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▲▼陳意涵出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲陳意涵剛坐完月子不到一個月，今為Ferragamo站台。（圖／記者張一中攝）

記者張妤瑄／台北報導

陳意涵上月產子，剛坐完月子不到一個月，今（3／28）擔任義大利精品Salvatore Ferragamo微風信義新店開幕嘉賓，同場還有8年前曾合作過的南韓男星崔始源。久未見面的兩人，因時尚活動重聚，看得出來兩人都很開心。

受訪時陳意涵也頻頻問「是不是要跟始源一起？」雖未合體受訪，但兩人仍留下難得的同框照。

▲▼崔始源、陳意涵出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲▼崔始源、陳意涵出席為時尚站台Salvatore Ferragamo（圖／記者張一中攝）

▲陳意涵與8年前曾合作過的始源再度合體，兩人開心留下同框照。（圖／記者張一中攝）

升格人母後，陳意涵比生產前還更瘦，穿卡其色絲質外套搭配米色肚兜，隱隱約約可見平坦腹肌，但她透露本來對懷孕時期的目標是「其實本來想大吃特吃、吃肥」，但卻更瘦了，她笑說「沒特別瘦身，是體質的關係」。狂到不行的發言，肯定讓地方媽媽都羨慕。

▲▼陳意涵出席為時尚站台Salvatore Ferragamo。（圖／記者張一中攝）

▲陳意涵透露，沒特別瘦身，但比孕前更瘦了。（圖／記者張一中攝）

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辛苦了一年多，有沒有想買禮物犒賞自己？陳意涵想了想選了新店獨家販售的粉色Ferragamo Studio Bag，因為全「容量很大，可以裝各種寶寶用品，而且限量10個，很限量、寶寶也很限量，剛好很Match」。她說限量這件事，表示「不會跟別人一樣」，卻時有吸引力。

▲▼Ferragamo微風信義限量包。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲粉色Ferragamo Studio Bag，售價NT$81,900元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Salvatore Ferragamo, Ferragamo, 陳意涵, 時尚穿搭, 微風信義
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