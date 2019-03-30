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三寶媽隋棠螞蟻腰超不科學！　「皮包背帶」竟當「腰帶」

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▲隋棠maje穿搭。（圖／maje提供）

▲隋棠穿材質易膨脹的澎澎裙現身，腰身靠「皮包背帶」繫出來。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

38歲的隋棠婚後陸續生下3寶，但身材依舊維持得非常好，近日出席奇哥（chicco）品牌活動時，穿著法國時尚品牌maje春夏系列粉膚色澎裙，依舊煥發光采。她本人對自己的保養狀態也很有信心，將照片Po上instagram後，好友侯佩岑留言大讚「非常不科學的三寶媽」。

▲▼隋棠Chicco新品上市發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲隋棠婚後生下三寶，肚皮仍平坦，仍有螞蟻腰。（圖／記者湯興漢攝）

隋棠穿的粉裸色、紗質澎裙，全是「易讓身材膨脹」的元素，這套穿搭還有一個不為人知的小秘密，三寶媽隋棠竟然將「皮包背帶」當作「腰帶」抓出腰身，在搭配上是很厲害沒有錯，但更厲害的是作為一個三寶媽，她的腰圍竟瘦到可被皮包圈住，實在狂！

▲隋棠maje穿搭。（圖／maje提供）

▲隋棠穿的2019春夏系列粉膚色薄紗澎裙洋裝，售價NT$13,680元。（圖／品牌提供）

▲隋棠maje穿搭。（圖／maje提供）

▲隋棠腰上繫的是「皮包背帶」，售價NT$3,480元。（圖／品牌提供）

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隋棠有了Max、Lucy、Olie後，仍保持小姐時期的紙片人體態，順利撐起紗質澎澎裙，顯得青春又俏麗。難怪連好友侯佩岑都說：「太正了！已被電暈」。

▲隋棠maje穿搭。（圖／maje提供）

▲隋棠這身打扮連好友侯佩岑都說「被電暈」。（圖／品牌提供）

關鍵字：

隋棠, 時尚穿搭, maje, 奇哥, chicco
fashion.net

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