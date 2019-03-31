fb ig video ETtoday search mobile

迪麗熱巴曬大腿漾甜笑　出門背兩咖GUCCI才夠潮

> >

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI「活捉仙女」找來迪麗熱巴拍街拍，好評如潮。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

迪麗熱巴近日穿著GUCCI格紋套裝拍攝一組街拍大片，復古造型大曬鉛筆腿，讓粉絲們舔屏，紛紛表示已融化。熱巴沒有辜負眾人的期待，不斷變化表情，呈現多變樣貌，一下漾起大大的甜笑，一下又變冰山臉，但粉絲通通買帳，讚GUCCI「活捉仙女」。

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲熱巴一下漾起甜笑，一下又換上冰山臉，百變模樣粉絲全都買帳。（圖／品牌提供）

熱巴的街拍大片把網友逗得很開心，連帶的連她手上新款Zumi系列的中型提包、小型鏈帶包也受到矚目，有人說「瞬間種草」，也有人說「人美衣服美包美」、「小綠包真好看」等。仙女熱巴與GUCCI一起被網友們表白，好評如潮。

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲熱巴出街一次拎上兩個小綠包。（圖／品牌提供）

迪麗熱巴一次背兩款包出街，用「雙包」背法跟上迷你包風潮，且她挑選的墨綠色系既有春夏氣息，到了秋冬仍是不出錯的色彩，若小資女要投資，也是挺不錯的獨特選擇。

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲Zumi綠色手提包，售價（小型）NT$99,900元、（中型）綠色手提包，售價NT$119,900元。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

Zumi系列是2019春夏新款，是創意總監Alessandro Michele以洛杉磯音樂人Zumi Rosow為靈感設計的系列，最大特色是包身上的金銀雙色馬銜鍊雙G釦。全系列共分為手提包與鏈帶包兩款，前者有中型與小型尺寸，可提可背；後者也附有鏈帶與提把，還能當作手拿包，一包多工頗實用。

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲Zumi系列共分為手提包與鏈帶包兩款。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲Zumi系列紅色長夾，售價NT$27,100元。（圖／品牌提供）

▲▼GUCCI Zumi系列。（圖／GUCCI提供）

▲Zumi系列白色鍊帶卡夾，售價NT$20,400元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

迪麗熱巴, GUCCI, Zumi, 時尚穿搭, 熱巴, , 2019春夏, 春夏
fashion.net

熱門文章

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

雅詩蘭黛用「4步驟」打造讓人想啾一下的雙唇

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！小資女也能無痛入手

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

ET Fashion

推薦閱讀

O型人超愛吃醋、冷漠是親近的證明　12點神準分析嚇死人

巴黎／34歲許瑋甯辣壓23歲Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

獨家／FOREVER 21全面撤台　員工爆：早有預感，大家等遣散費

影／FOREVER 21下殺5折店外排長龍　民眾「邊買邊罵」 東京著衣創辦人周品均嗆朋友靠老公　「娶了妳，像一輩子還債」　 「嘴上說沒事，實際上超有事」　A型人是玻璃心患者代言人 歐陽娜娜地位不保？　時尚封面C位大戰搶輸15歲文淇 巴黎時裝周／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了 眼睛該看哪？迪麗熱巴穿迷你裙踢足球　賣大腿辣到噴火～ 《今生是第一次》庭沼珉穿百褶裙裝嫩　29歲像16歲女高生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面