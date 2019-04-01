新北新百貨宏匯廣場2020開幕　Zepp演唱場館、VR樂園　5大秘密武器搶先看

▲宏匯集團許崑泰投資新北市「新莊AU捷運商城」及「新莊國際創新園區」兩大BOT案，打造「宏匯廣場」、「iTOWER商辦大樓」及「凱悅嘉軒酒店」。（圖／業者提供）



記者張妤瑄／台北報導

宏匯集團董事長許崑泰深耕大陸百貨市場15年，單店營業額上看新台幣125億，看好台灣百貨市場蓬勃發展，從小在三重長大的他，看準三重、蘆洲、新莊、泰山、五股五區118萬人口商機，宣佈將於2020年第一季開幕新百貨「宏匯廣場」，地點選在新莊副都心，佔地2.6萬坪。

▲宏匯集團佔地2.6萬坪。（圖／業者提供）



有鑑於電子商務崛起，侵蝕實體通路業績，許崑泰深知「體驗行銷」當道，因此新百貨內影城、餐飲是標準配備，此外還打出5大秘密武器，包含濱崎步、安室奈美惠在日本指定配合的Zepp演唱會場館，並計劃與日本NAMCO合作，引進日本第一的VR主題樂園等。

▲館內備有演唱會場館。（圖／示意圖／業者提供）



Zepp New Taipei日本Sony Music海外首家場館

館內8～12樓的挑高場地，可容納800～2000人，是中型演唱會場地，音響、照明都與日本規格相符，讓舉行演唱會的歌手，不需耗時耗力調整硬體規格，即可在此直接演出。

Zepp在日本各大城市共設有7個場館，國際頂尖音樂人包含魔力紅（Maroon 5）、聯合公園（Linkin Park）、邦喬飛（Bon Jovi）、濱崎步、安室奈美惠、張惠妹、五月天等人都曾在Zepp舉辦演唱。

▲Zepp踏出日本第一站是台灣。（圖／示意圖／業者提供）

VR主題樂園

計劃與日本NAMCO合作，引進日本第一的VR主題樂園。9樓規劃300坪的遊樂場款，不用搭機到日本、戴上頭鏡就能體驗VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境）的樂趣。

▲VR主題樂園合乎趨勢，滿足休閒育樂的需求。（圖／示意圖／業者提供）



瞄準親子客層：友善電梯、廚藝工坊、親子手作教室

館內8部電梯，其中1部將作為友善電梯使用，專門為行動不便或是老幼婦孺服務。穿透式的廚藝工坊，在專業老師引導下，學習烹調、交流美食；親子手作教室，針對新手媽媽提供撫育新知、幼兒律動、親子互動的場域。

挑高兩層樓的攀岩館

業界首創備有室內運動場館，館內5～6樓為挑高9公尺的攀岩場地，開啟百貨逛街新篇章，除了逛街消費之外，還能成為運動時的好去處。

▲多項設施瞄準親子客層。（圖／示意圖／業者提供）



一樓挑高16米的咖啡廊道連結2000坪綠地

一樓廊道採用半開方式設計，備有咖啡廳，也能舉辦文創市集，悠閒享受午茶時光，且連結到旁邊的2000坪的新北願景公園，讓來此逛街的消費者，不只能逛街，還能走到室外享受親近自然的美好。

▲一樓為半開放式廊道。（圖／業者提供）



住＆行互相搭配，瞄準外地客：凱悅嘉軒酒店、2條捷運線

地處機捷A4（新莊副都心）站，未來的環狀線幸福站，距離台北車站捷運站8分鐘、20分鐘能抵達桃園機場。宏匯集團投資新莊副都心除百貨外，也將同步開幕五星級的凱悅嘉軒酒店，落實「住」的需求。

▲宏匯廣場地點開車、大眾運輸都方便。（圖／業者提供）



除以上5大秘密武器外，許崑泰認為現行百貨的「標配」：餐飲與影城，自然也是重中之重，除地下2樓的超市之外，每層逛街樓層都將配合餐飲規劃，7樓為美食街與主題餐廳，全館餐飲佔比50％。另外，美麗新影城進駐8～12樓，包含4個皇家影廳，共12廳的戲院。

▲8～12樓為12個影廳的戲院。（圖／示意圖／業者提供）



對開車族來說，宏匯廣場地處三高（中山高、汐五高、五楊高）、三快（台一線、特一線、特二號），也能便捷抵達，且停車場共有7層，備有1,300個停車位、1,224個機車位、320個自行車位。假日還設有接駁車能往返鄰近i-Tower大樓，能將車位擴增到共2,500個車位，滿足高負載車位需求。