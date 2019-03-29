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王大仁還沒來！廖曉喬「裡面沒穿」爭辣姐　勁敵就是爆乳孫芸芸

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▲廖曉喬、孫芸芸、信受邀出席alexanderwang開幕活動。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

華裔設計師品牌alexanderwang台灣首店開在微風南山，今（3／29）原訂晚上7點舉辦開幕活動，但設計師未搭乘原定班機來台，導致活動流程大亂。還好，新婚的微風策略長廖曉喬、老闆娘孫芸芸兩人先出場，爭搶辣姐地位，才不致讓場面乾冷。

▲▼阿信、廖曉喬、孫芸芸出席Alexander Wang微風南山開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）信、廖曉喬、孫芸芸共同擔任alexanderwang台灣首店開幕嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

廖曉喬為了暖場，2天前就拉著老公到店內逛街，貢獻業績，她甜蜜透露：「他穿起來很好看，不是我在誇」，說完之後還表示已害羞臉紅紅。嫂嫂孫芸芸爆乳登場配皮革短裙，她認為是自己近期「最辣尺度」，但被廖曉喬駁回，爭搶最辣地位，透露「裡面沒穿」，還說回家後「可以霸氣做打開的動作」。

▲廖曉喬、董子淳（Alan）。（圖／翻攝廖曉喬IG）

▲▼廖曉喬出席Alexander Wang微風南山開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼孫芸芸出席Alexander Wang微風南山開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲廖曉喬、孫芸芸爭辣姐地位。（圖／翻攝廖曉喬IG、記者林敬旻攝）

歌手信也受邀出席，他驕傲說「有身高優勢，怎麼穿都好看」，並透露今晚最終任務是想把王大仁灌醉後，趁機請他幫忙設計演唱會服裝。

▲▼阿信出席Alexander Wang微風南山開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲信自認有身高優勢，穿什麼都好看。（圖／記者林敬旻攝）

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alexanderwang微風南山專賣店，延續品牌招牌黑、白、灰色調，並輔以金屬鏡面細節，打造設計師偏愛的酷感風格。近年來，該牌調整不斷，除了改變Logo外，更模糊季節界線，首個系列名為「Collection 1」，並脫離紐約時裝周官方行程，發表新裝的腳步也將慢下來，每年從4季改為2季。

關鍵字：

廖曉喬, 王大仁, 微風南山, 微風, 孫芸芸, alexanderwang, Alexander Wang, 時尚穿搭
fashion.net

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