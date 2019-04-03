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Dappei／嬌小女孩學泰國麻豆這樣穿！復古風、率性風...輕鬆上手

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▲簡單就是最好的！泰國小隻女麻豆教你怎麼穿，留下帥氣又清新的印象！（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

現在穿衣風格百百種，但還是屬簡單、清新自然派最受歡迎，這種風格不僅大眾接受度高，而且也比較不容易看膩。meiinpsn 是位個子嬌小的泰國女生，一頭俐落短髮配上乾淨的妝容，加上自然不做作的穿搭，讓她在 IG 上獲得不少人氣。現在來介紹她的穿搭技巧吧！

＃復古風

花卉圖騰、寬鬆的版型和格紋，都是復古風時常見到的元素。顏色上的選擇也不會太粉嫩，像是深藍、綠、咖啡等都能使復古感更加強烈。妝容上也盡量避免畫上螢光色系等眼妝或是粗重的眼線，才能使整體風格看起來較為典雅，並營造出溫柔的氣質感。

＃優雅風

想要優雅就不能太過擺弄性感，適當的露出肩頸、手臂或腳踝肌膚即可，素色淡雅的衣服更能展現出迷人風範。接著可以穿著長洋裝或是長裙並配上跟鞋等，除了能降低青澀的少女感外，還能增添一股成熟的氣息。

＃俏皮率性風

想要穿的俏皮，其實不見得要穿的五顏六色，或是加上一堆誇張的飾品，簡簡單單的風格也能呈現出俏皮的一面。meiinpsn 因為個子嬌小，所以上衣通常會選擇短版或較貼身的款式，褲子則挑選高腰款，強調腰線感，使腿部看起來更加修長！

＃男孩風

meiinpsn 詮釋男孩風時會穿上寬大的 T 恤和褲子來搭配，也會適時加上水兵帽來增添整體穿搭的層次感，水兵帽雖然通常都是男生在戴，但其實女生也很適合，如果擔心頭圍不合，現在很多都是做成可以調節帽圍的款式，目前市面上最具代表性的品牌非 Beton Ciré 莫屬。

＃花花襯衫

值得一提的是，meiinpsn 很喜歡穿上花卉圖騰襯衫，雖然樣式複雜，但只要配上素色的單品，一樣能帶給別人簡單、復古的感覺，而稍微寬鬆一點的款式和絲綢材質，也能融合一點慵懶的氣息在裡面，配上 meiinpsn 帶點空靈感的五官與氣質，使她的魅力顯得更加迷人！

Dappei 結語：

meiinpsn 的穿搭幾乎都是走簡單路線，雖然偶爾會穿上復古的花襯衫，但也都是搭配素色的單品居多，她集結復古、自然、清新於一身，可以是個溫柔姊姊，也能是鄰家妹妹，不管哪種風格都很適合她。

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 穿衣, meiinpsn, 泰國, IG
fashion.net

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