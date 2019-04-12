讓野餐變得更時髦的方法　專業職人提供的10種美妙解答

▲選對配件，讓野餐與露營更時髦。（圖／百岳提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

夏天的腳步越來越近，氣溫也變得愈來愈舒適，野餐露營季節即將來臨，近期深耕戶外運動用品的老店100mountain百岳，在內湖戶外裝備露營館重新開幕，新增露營情境空間，讓參觀者感受戶外活動的趣味，在店職人也分享提升野餐時髦度的熱銷TOP 10小物，讓體驗與打卡更有氣氛。

TOP 1 Baby Special 276 古典煤油燈

在德國擁有百年歷史的Feuerhand品牌做製作的古典煤油燈，近年成為風格露營最愛的餐桌裝飾道具之一，昏暗且充滿風情的光源，再加上繽紛的顏色，一放上桌就很有Fu，堅固耐用的口碑，也培養不少粉絲，即便不拿出去露營，放在家裡也很美，售價1,215元至1,350元。

TOP 2 Platchamp厚質琺瑯餐具

近年在日本受到注目的Platchamp職人手作厚質琺瑯，兼具實用與質感，也是適合露營的好食器，以3層琺瑯塗層，再加上特殊玻璃狀釉料高溫鍛燒，讓色澤柔和溫暖，且盛裝食物或飲料時，溫度較能保持，售價1,080元至1,620元不等。

TOP 3 Snow Peak輕量入門IGT矮桌

離地約40 cm的高度，讓使用者可以選擇多種椅子作為搭配使用。可快速簡單架設完成，桌腳與桌框相連也能一體式收納。側面配有導軌，可安裝瓦斯氣瓶。 還可外接其他IGT多功能桌，在上面烤肉或煮菜，售價5,530元。

TOP 4 UNIFLAME瓦斯雙口爐

看起來超美型的瓦斯爐，讓人燃起熊熊想露營的慾望，細部設計也不馬虎，火力最高可達 3,900 kcal/h，並且容易調整。可拆式蓋子，讓使用者方便使用較大的鍋子，爐台面板材質為不鏽鋼，並以曲面設計，讓烹煮時流出的湯汁可流向兩側，方便清洗，售價8750元。

TOP 5 Petromax HK500煤油汽化燈

Petromax以黃銅主要材質，即便斑駁也有一番風味，亮度達400Ｗ，照明力超強，外觀設計也很有宮廷風，買一盞即便在外露營夜晚也很夠用，售價6,980元。

TOP 6 Snow Peak 營地咖啡師手沖壺

在野餐時喝上一杯現沖的咖啡，感覺好享受，不鏽鋼搭配黃銅與天然原木增加質感，短壺嘴的設計，讓外出攜帶更加便利，注水口彎窄的形狀，讓使用者可以更容易控制出水流量，手把為可拆式更便利戶外露營使用。大容量的壺身，可將手把、磨豆機和一些小配件放入手沖壺當中，售價3,980元。

TOP 7 KAZMI 酷樂彩色小冰箱13公升

繽紛的色彩，復古風格造型充滿活力，可存放各式飲料與食材，提供優越的保冷效果。13公升好攜帶、不占空間，罐裝可樂355L可放置12瓶，售價2,380元。

TOP 8 Snow peak Snow Peak迷你戶外夜燈

可愛的LED迷你戶外夜燈，直徑僅有62mm，以燈籠花果為名，取自大自然的巧思，掌心大小盈巧羽量，磁鐵可以方便固定在樹枝或是帳篷布面上，散射出柔和光線的小夜燈，還可綻放出猶如蠟燭般的搖曳光芒，模擬燭光功能，售價1,450元。

TOP 9 KAZMI 經典民族風捲筒衛生紙收納套

Kazmi經典民族風捲筒衛生紙收納套，擁有濃濃的民族風圖樣，可收納衛生紙，方便攜掛，好抽取，不會因為風吹就亂了餐桌的美型，彩漾的配色也是餐桌的最好造型配件，售價260元。

TOP 10 TOYO提把方型工具箱

工具箱品牌 TOYO 方型工具箱，粉嫩的色系搭配吐司造型，還有民眾當成野餐籃使用，讓自己的餐桌充滿時髦風，售價900元。