想換髮色必看！美妝達人傳授配色大法，讓眉毛不突兀

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每到一個季節或節日，都會有不少人選擇更換髮色，但除了要考慮膚色問題，其實眉毛也要注意搭不搭喔！這次「街頭時尚Astor」要來教大家如何挑選正確的眉色，才不會跟你的新髮型打架喔～

常見的專櫃、開架式的眉毛產品可以分成四大顏色：

＃偏黃（中性）的咖啡色

偏黃（中性）的眉色適合染金黃色、奶茶色以及像亮橘這種特殊色，另外還有帶灰、黃色調的亞麻色。而且因為亞麻色本身就是中性色，所以不僅百搭也不挑膚色喔。

＃偏綠的咖啡色

偏綠的眉色也可以搭配各式亞麻色，以及特殊的灰色、灰藍色與綠色，因為綠色畫在皮膚上會有灰灰的感覺，而且綠色裡面也帶有藍與黃的成份，所以搭起來不會奇怪，不過如果是飽和的藍色，那麼就比較建議使用偏紅或灰的顏色。

＃偏紅（紫）的咖啡色

偏紅的眉色同樣可以搭配各式亞麻色外，也可以配偏橘、紅又帶點灰的楓糖色與巧克力色，而特殊色則可以選擇紅色、橘色與紫色，另外黑頭髮也可以搭配偏紅的眉色，不僅不會奇怪，還可以讓黑頭髮看起來更柔和。

＃純灰色

最後就是沒有任何咖啡色成份的純灰色，很多人都會覺得灰色眉毛可以搭配灰色的頭髮，但其實灰色不太建議大面積的使用在眉毛上，除非超級熟練，否則很容易會過黑、過重，建議新手可以將灰色眉毛產品用來當畫毛流的工具。

＃畫眉建議

首先，先找到兩個使用面積最大的主色調，秉持著前淺後深的重點畫上底色。如果你是眉毛多的人，可以使用深色的眉粉補齊缺角並畫出毛流感；如果你是眉毛少的人，就會比較建議使用灰色的眉筆將毛流畫上去，這樣整體看起來會比較自然。

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