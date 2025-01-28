fb ig video ETtoday search mobile

過年別天天熬夜！營養師：沒睡飽會很傷「心」　護心5招一次看

>

▲▼營養師傳授「護心5招」。（圖／Unsplash）

▲長時間睡眠不足，罹患心血管疾病機率增加。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓緊張，除了均衡攝取營養以外，營養師夏子雯也提醒除了注重身形，心臟也需要保健，她提醒體型偏寬廣的朋友更需要注意，貼心列舉日常照顧保養心臟5招，學起來不會錯！

#定期血脂檢查很重要

營養師夏子雯分享，35歲以上是心血管疾病的好發區間，建議大家每半年至一年做一次檢查，可了解自己的三酸甘油酯及膽固醇的數值表現，若有異常可隨時追蹤掌控。

▲▼營養師傳授「護心5招」。（圖／Unsplash）

#搞清楚血壓，定期紀錄量好量滿

她提及現代人高油飲食狀態、與家族病史、抽菸、喝酒習慣，都讓高血壓的盛行率往上攀升，建議有前述狀況的民眾，可以準備血壓計在家，定期量測紀錄狀態。

#沒睡飽，很傷「心」

根據《美國心臟協會》（AHA）近期發佈研究，一般成人建議要睡滿7至9小時，若是長時間睡眠不足，容易讓罹患心血管疾病的機率大大提升，除假日外，平日也要盡量睡飽。

▲▼營養師傳授「護心5招」。（圖／Unsplash）

#多蔬菜適量水果、維持固定運動

多補充蔬菜水果，幫助補充纖維質，養成固定運動的習慣，讓肥胖不上身。

#攝取Omega-3

除了日常可以從鮭魚、鯖魚、秋刀魚等魚類來攝取，藉由營養補充品也是一個好選項，因為Omega-3中的EPA，能有效降低血栓發生率、血液中的三酸甘油酯、幫助關節維持良好的運作，對人體有多種健康益處。

關鍵字：

心臟保健, 血脂檢查, 血壓控制, 睡眠品質, Omega-3

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

對美國AI產業「當頭棒喝」川普讚許DeepSeek：很好啊

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運

拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈 《魷魚遊戲2》朴成焄私下其實是隱藏版潮男！最愛Supreme、Stüssy 智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜 初一到初五禁忌小百科　「這一天」千萬別罵人 除夕團圓人不圓！營養師曝「年夜飯熱量陷阱」　聰明吃不發胖 超有骨氣永不妥協三大星座！TOP 1愛生氣、超火爆都是因為太正直 韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！早上一杯蘋果醋幫助消化　連貝嫂也愛喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面