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除夕團圓人不圓！營養師曝「年夜飯熱量陷阱」　聰明吃不發胖

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▲▼除夕團圓人不圓！營養師曝「年夜飯熱量陷阱」 。（圖／Pexels）

▲年夜飯熱量控制有技巧。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

農曆春節的團圓飯總讓人期待又怕受傷害，營養師余朱青分享，滿桌佳餚加上各種零食點心都讓人難以抗去，一不小心就熱量超標，導致年後體重飆升，為此她也傳授大家幾個實用的飲食小技巧，讓你吃得開心又不負擔。

#少炸多蒸煮

營養師余朱青指出，年夜飯上少不了魚、蝦等海鮮料理，但高油脂的烹調方式往往讓熱量暴增！建議選擇清蒸、燙煮或炭烤等低油的料理方式，既能保留食材原本的鮮甜，也減少多餘油脂的負擔。同時也提醒大家烹調時盡量少用高鹽、高糖的調味料，建議可以用香料或天然高湯來提升風味。

#蔬菜要充足

年菜桌上通常是以肉類和澱粉為主，容易忽略蔬菜的攝取。每餐適量加入綠色蔬菜，不僅能增加纖維促進腸胃蠕動，還能先墊墊胃，減少高熱量食物的攝取量。建議大家每餐可以從青菜開始，這樣一來可以增加飽足感，避免大魚大肉吃太多。

#少肥肉加工品

年夜飯中的肉類常以肥美為主，例如五花肉、豬腳、雞皮等部位，這些雖然入口即化，但脂肪含量高，不宜多吃。建議選擇瘦肉或豆類蛋白質，健康又均衡，可以的話選擇瘦肉部位，避開香腸、臘肉等加工食品。

#每道菜少量品嚐

年夜飯種類多，容易讓人吃到停不下來。建議每道菜只夾少量品嚐，不要一次堆滿整盤，這樣既能滿足味蕾，也能有效控制熱量的攝取。建議用小碟子來盛菜，避免不自覺一口接一口。

#減少糖飲酒精

節慶中含糖飲料和酒類都是隱形的熱量炸彈，尤其是甜湯、果汁和啤酒烈酒，幾杯下來熱量就超標了。當然喝水是最健康的選擇，不過像是無糖茶飲也不錯，可以解膩還助消化。

#點心不過量

年節期間，各種糕點與堅果琳瑯滿目，但這些都屬於高熱量食物，記得適量享用，堅果建議一天一小把，選擇無糖、無鹽堅果為佳。糕點的話像是鳳梨酥、麻糬、年糕，只需每樣適度吃一小塊，別讓嘴巴停不下來！

▲▼除夕團圓人不圓！營養師曝「年夜飯熱量陷阱」 。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

春節, 團圓飯, 營養小撇步, 減肥, 飲食健康

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