「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

▲陳雪鈴與老公Faliq Nasimuddin盛裝出席正式宴會，她拎愛馬仕鴕鳥皮迷你凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

被封為「大馬最美千金」的陳雪鈴，是馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠，畢業於日本名校早稻田的她不僅是家族事業的得力助手，她還自創保養品牌，是成功的女企業家，她也懂得寵愛自己，每回拎出門的愛馬仕（HERMÈS）包都是珍罕款式，包括曾在拍場飆出千萬元身價的愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包。

▲被視為愛馬仕夢幻逸品的喜馬拉雅鱷魚皮凱莉包也被陳雪鈴納為收藏。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴的愛馬仕包款收藏規模驚人，若搭私人飛機出國時，其中一箱行李必定裝滿愛馬仕、香奈兒（CHANEL）與Lora Piana等包款，一整箱名牌包總值逾千萬元，她曾在打包行李時曝光許多愛馬仕珍稀包款，例如愛馬仕巴黎福寶總店為靈感的米白色鱷魚皮柏金包、從機車夾克獲得啟發的帥氣Rock柏金包等。





▲陳雪鈴出國行李中必有一款行李箱裝她的愛馬仕、香奈兒等名牌包。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲陳雪鈴冬季出遊的愛馬仕包以黑色款為主，最亮眼的是以愛馬仕巴黎福寶總店為靈感的米白色鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

旅行帶著不同風格的包款，陳雪鈴會依服裝色系、場合搭配完美包款，和老公單獨約會就拎著迷凱莉包，帶著兒女時則將愛馬仕Go Team Birkin柏金包當登機包，包上的流蘇設計帥氣也率性，是她近期最常使用的 「媽媽包」。





▲陳雪鈴抱著女兒登私人飛機，登機包是愛馬仕Go Team Birkin流蘇柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）



