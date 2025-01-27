《魷魚遊戲2》朴成焄私下其實是隱藏版潮男！最愛Supreme、Stüssy

文／美人圈

Netflix《魷魚遊戲》第二季開播火速登上台灣熱門觀看第一名，不少劇迷更是上線首日就熬夜通宵追完整整七集！雖然對於第二季劇情網上掀起正、反議論，但不可否認新加入的玩家確實為劇情注入更多看點。說到人氣玩家代表，不能不提到飾演背號120號跨性別角色「趙賢珠」的朴成焄，無私又勇敢的他在遊戲中發揮強大領導力，也因正義的形象圈粉無數！

▲朴成焄飾演背號120號玩家趙賢珠，是位跨性別角色。（圖／IG@netflixkr）

褪去《魷魚遊戲2》標誌綠色運動服的朴成焄其實是位「隱藏版潮男」，私服穿搭很懂得用衣櫃基本款去打造韓系歐巴的專屬風格，本篇就來一探朴成焄超帥日常私服打扮，看完保證你深深掉進他的強大魅力中無可自拔。

▲朴成焄私服穿搭很有韓系歐巴的專屬風格。（圖／IG@boxabum、@netflixkr）

《魷魚遊戲2》朴成焄私服亮點：顯臉小必備棒球帽

不難發現「棒球帽」佔據朴成焄多半的IG穿搭照，棒球帽不僅能為造型增添層次感，選對帽型還可以無痛瘦臉，整個人顯得更有精神！朴成焄在選擇棒球帽時會特別注意帽簷弧度，選擇微微向下的彎簷帽，可修飾臉型，避免直簷帽讓臉部看起來更短或更寬。另外，深色棒球帽更能集中視覺焦點，減少臉部存在感，特別適合圓臉或臉型偏大的朋友。

▲朴成焄私服愛戴棒球帽。（圖／IG@boxabum，下同）



棒球帽可不是隨便戴在頭上就好，配戴位置也隱藏巧思！像朴成焄會稍微把帽子後仰，露出一點額頭，這樣能增添臉部立體感，避免完全遮住額頭導致臉部被壓縮。同時他也會選擇有簡約字母款或是有帽標側面小細節的款式來分散視線，乍看之下就會使臉看起來更小。

《魷魚遊戲2》朴成焄私服亮點：Supreme、Stüssy是愛牌

朴成焄私下也是街頭潮牌愛好者，尤其偏愛潮流霸主Supreme，以及Stüssy，經常可以瞥見他上身這兩大品牌經典的T恤、連帽外套、拖鞋等單品，是不少人認證的狂熱粉！由於Supreme和Stüssy服飾多以大膽圖騰為亮點，因此為了不讓視覺過於雜亂，朴成焄基本都以百搭牛仔褲、簡約休閒長褲去做搭配，聚焦一個重點單品，整體造型會更具和諧感。

《魷魚遊戲2》朴成焄私服亮點：撞色營造視覺反差

朴成焄的穿搭之所以能讓女孩好感度倍增，關鍵在於他非常懂得撞色搭配，即便是基礎款單品都能巧妙創造出層次感。不論是運用深淺不同的單品來堆疊，還是加入印花搶眼的T恤或是配件去營造反差感，都讓人一眼驚艷！

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