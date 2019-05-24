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亞洲首對「夫夫」誕生！為同志驕傲　IKEA藍色購物袋變「彩虹」

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▲▼5/17同婚專法在立法院三讀過關，關心群眾開心地揮舞彩虹旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣同婚專法在立法院三讀過關，是亞洲第一，關心群眾開心地揮舞彩虹旗。（圖／記者湯興漢攝）

記者張妤瑄／台北報導

今（5／24）是台灣同婚合法正式上路第一天，早上8點56分就有首對亞洲合法「夫夫」誕生。除了台灣同志今起受到法律保障，讓人高興之外，實際上各地「彩虹」遍佈，為了迎接6月「同志驕傲月」，許多品牌近期都陸續推出「彩虹單品」，用象徵平權的6色彩虹讓大家正視平等的愛。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

▲亞洲首對「夫夫」是小玄（左）與小銘（右）。（圖／記者李毓康攝）

IKEA也將經典的藍色FRAKTA購物袋刷上6色彩虹，在同志驕傲月（Pride Month）首日（6／1）限量開賣，以此向LGBTQ＋族群致敬，並將這個版本命名為KVANTING，定價為3.99美元（新台幣120元）並將所得捐給平權團體。只可惜的是，該款將在美國限量販售，台灣應不會上架，想買的人可得找代購。

▲▼IKEA購物袋。（圖／翻攝IKEA官網、時尚中心製圖）

▲IKEA經典的藍色購物袋，限時變成「彩虹」。（圖／翻攝IKEA官網、時尚中心製圖）

美國品牌Polo Ralph Lauren今年也推出「Pride系列」，將經典的駿馬Logo重新演繹，刷上六色彩虹，倡議平權話題，系列包含經典T-Shirt、Polo衫、連帽上衣、托特包與棒球帽，全都是無分性別的商品，也呼應了彩虹平權的意義。

▲Polo Ralph Lauren Pride系列。（圖／Polo Ralph Lauren提供） ▲Polo Ralph Lauren Pride系列。（圖／Polo Ralph Lauren提供）

▲Polo Ralph Lauren Pride系列。（圖／Polo Ralph Lauren提供） ▲Polo Ralph Lauren Pride系列。（圖／Polo Ralph Lauren提供）


▲Polo Ralph Lauren Pride系列，呼應平權議題，單品也不分性別。（圖、影／品牌提供）

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MICHAEL KORS（MK）旗下的MMK系列也做好準備，推出彩虹膠囊系列單品，服裝、鞋款、配件，用不同的方式詮釋彩虹的活力。另外，丹寧品牌Levi’s也推出Pride平權系列，在丹寧外套的領口藏了彩虹、頭帶充滿復古韻味。

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲MMK也推出彩虹膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲Levi’s推出平權系列，加入許多彩虹元素。（圖／品牌提供）

關鍵字：

同婚, 同志驕傲月, IKEA, Polo Ralph Lauren, MICHAEL KORS, MK, MMK, MICHAEL Michael Kors, Levi's
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