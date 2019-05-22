fb ig video ETtoday search mobile

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

> >

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LEVI’S支持LGBTQ+族群已超過30年。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

台灣同婚專法通過，接著6月是同志驕傲月，彩虹的風頭正盛，MICHAEL Michael Kors（MMK）的彩虹膠囊系列，鮮明活潑充滿歡愉氣氛，LEVI’S推出Pride平權系列，在丹寧外套的領口藏了彩虹、頭帶充滿復古韻味，並會將營收捐出，用行動支持LGBTQ+社群。

先來認識一些名詞，LGBTQ+是女同志（Lesbian）、男同志（Gay）、雙性戀（Bisexual）、跨性別者（Transgende）、Queer（酷兒），以及其他多元性別或性向的總稱。而6月為什麼是「同志驕傲月」？起因為1969年6月在美國紐約發生的「石墻事件」，當時警方在石墻酒吧（Stonewall）與同志發生流血衝突，促使全球各地展開同志遊行、爭取權益，並將6月訂為同志驕傲月。

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LEVI’S平權系列丹寧外套3,990元、T恤1,190元、背心990元、短褲3,290元。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲LEVI’S平權系列腰包1,290元、網球帽1,090元、頭戴護腕組790元、領巾490元。（圖／品牌提供）

迎接6月的到來，許多品牌推出相關商品，LEVI’S支持LGBTQ+已經超過30年，今年再端出新鮮設計，彩虹當然是主軸，裝飾在褲子的側邊、或是成為腰包的繫帶都很別出心裁，也有頭帶、護腕、頭巾等，穿著簡單也能點出重點，其中的丹寧外套，翻開領子會看到彩虹，縫線也是彩虹漸層色，細節處處相當有意思。

平權系列將於5月24日在LEVI’S蝦皮商城獨家限量開賣，今年更特別的是平權系列全部盈利都將捐予OutRight Action International組織，為LGBTQ+族群盡更多心力。

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲BALENCIAGA把包包染上彩虹色調。（圖／翻攝官網）

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）
▲MMK的彩虹膠囊系列，充滿歡樂氣氛。（圖／品牌提供）

LEVI’S的彩虹是輕鬆休閒，MMK則是大鳴大放，整件彩虹的泳裝、亮片洋裝等等，BALENCIAGA把經典的Ville包、相機包染上彩虹條紋，GUCCI童裝系列也有彩虹設計，從帽子到衣服、鞋子通通包辦，可愛到不行。穿戴上彩虹，心情也和彩虹一樣美麗。

▲LEVI`S彩虹。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲GUCCI童裝系列有彩虹設計，相當可愛。（圖／翻攝官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Levi's, 彩虹, 同志驕傲月, LGBTQ
fashion.net

熱門文章

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

星．上妝／詢問度破表！人間香奈兒 Jennie的貓眼5變化

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

韓妞搶破頭！蘭蔻推出水蜜光唇膏，打造想親吻雙唇

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

放洋名模／林嘉綺難忘登YSL告別秀　起伏人生不放棄

全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊

隋棠在模里西斯也能曬DIOR包　秀智7連拍教妳怎麼搭

ET Fashion

推薦閱讀

遇到先閃「吵架王」星座Top 4 ！處女嘮叨才第三、第一名沒輸過

涅布拉、螳螂女本尊是空靈美女！《復仇者4》6大角色的真實面貌讓人驚豔

「聞」出個性！12星座有什麼味道　射手崇尚自由、金牛渴望金錢

愛假笑的人反而體貼　從「笑容」看出你的隱藏性格 G-Shock X 漫威推出復仇者系列手錶　鋼鐵人紅金色戰甲超殺 「真相只有一個」　戴上柯南的偵探徽章一起破案吧！ 全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊、日本狂搶GD款　 好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩 鄧紫棋、楊丞琳一秒變小孩！3步驟教你玩超夯「童顏濾鏡」 測測漫威英雄中誰是妳的「命定男友」！美隊貼心、鋼鐵人最難馴服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面